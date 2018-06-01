华为体验店六城联动过六一 围棋世界冠军现场互动

这个“6·1”怎么过？或许很多家长都带着孩子们去了游乐园、动物园、海族馆。但有机会能与世界围棋冠军一起探讨和学习，或许也是个不二之选。

在今年儿童节，华为手机为小朋友送上了一份六一儿童节礼物。当天下午，华为手机携手聂卫平围棋道场分别在北京、上海、天津、贵阳、南京和西安六个城市的六家华为体验店展开了“智慧时光，乐在棋中”的六一儿童节亲子活动，来自聂卫平围棋道场和网上征集报名的围棋爱好者小朋友在这里一起感受了围棋的快乐。



世界围棋冠军现身北京华为体验店 现场教学分享学棋故事

其中最吸引人的是北京五棵松华为授权体验店，不仅有来自聂卫平围棋道场的老师通过趣味动漫故事和有奖问答的方式，向大家介绍围棋的历史和规则，让在场小朋友了解到围棋魅力，更有陈耀烨和柁嘉熹这两位世界围棋冠军现身活动现场，亲自上场出题，与小朋友们互动，而在座的小棋手们年纪虽小，但是各个精神饱满，在世界冠军的鼓励下，都积极踊跃的参与互动，上场挑战两位世界冠军提出的问题。









与此同时两位世界围棋冠军也是爱心满满，当小朋友们被考题难住的时候，他们还会帮助“出谋划策”巧解谜题，并对小朋友们进行鼓励，帮助他们赢取华为手表、HUAWEI Mate10系列、两位世界围棋冠军签名扇、棋盘礼物，围棋书籍等众多礼品。

小朋友虽然年纪小，但是都认识自己的偶像，更是对他们十分崇拜，期间两位世界冠军也坐下来，与大家分享了自己对于围棋各方面的看法，有些父母认为，围棋规则虽然简单，但是门槛很高，学好围棋的难度很大，想知道如何才能让孩子保持对围棋的兴趣，一直坚持下去。对此陈耀烨分享了自己小时候，家人是如何让他建立在围棋上的自信和保持对围棋的兴趣等。





畅谈AI智能 感受HUAWEI Mate10系列魅力

当下提到围棋，不得不说到AI人工智能，此次两位世界围棋冠军也与媒体讨论了关于AI智能的看法，陈耀烨表示AI智能凭借其强大的计算能力的确给围棋界带来了很大的冲击，但同时也给围棋棋手带来更多的思考，给围棋发展带来很大的推动作用，让围棋走进了更多人的视野，现在很多的职业棋手在训练中都会选择与人工智对战来提高自己的棋艺水平。





其实AI智能运用的范围非常广，比如当天作为奖品的HUAWEI Mate10系列也同样搭载了AI智能芯片还结合了EMUI8.0智慧系统，让手机可以学习用户使用习惯，真正懂用户所需，也让人更进一步的了解到AI人工智能的魅力。



与偶像合影 HUAWEI Mate10系列定格美好时光

在活动的最后，前来参加活动的小朋友们和两位世界冠军一起在华为授权体验店外完成了大合影，用他们爽朗的笑声，表达了见到偶像们的喜悦，而这欢快的一幕也被智能识别十余种拍照场景，自动调校拍照参数的HUAWEI Mate10系列完美定格。

我们也希望这帮小小棋手们能像陈耀烨所说的那样，希望围棋能一直他们带来快乐，并伴随着他们一起成长，在围棋世界里拥有他们美好的未来。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：华为体验店六城联动过六一 围棋世界冠军现场互动http://news.zol.com.cn/690/6903658.html