游戏手机会成为手机下一个突破口吗？

提及手机游戏，我相信如今任何一个年龄段的人都有涉足，其影响力已经和部分PC游戏以及主机游戏相抗衡。而谈及目前最为火爆的手机游戏，《王者荣耀》和吃鸡手游绝对是当下最受欢迎的，它们的出现甚至一度影响到了PC端的《英雄联盟》以及《绝地求生》。当然，除了它们以外，像一些小游戏也是深受用户们的喜爱，但是它们无论在游戏操作性还是观感上都无法与上述两类游戏相媲美。





然而，它们的出现也涌现出了手机行业中的另一个概念“游戏手机”。相信对电脑颇有了解的用户们都知道，现在的主机和笔记本也拥有游戏本以及发烧型游戏主机。它们和普通电脑最大的差距就是配置，游戏主机和笔记本在配置上甚至碾压普通的主机以及笔记本电脑。而它们强大的配置也足以让玩家们在玩游戏时体验到特效全开的游戏感觉。

电脑如此，手机何尝不能如此呢？随着手机游戏中开始陆陆续续加入一些画面清晰、操作细腻的游戏作品，似乎一些手机游戏也对手机的配置开始有着自己的要求了。在此之前，苹果的iPhone在游戏方面面对其它品牌手机是占有非常大的优势。因此一些喜欢玩手机游戏的朋友们也对iPhone产品情有独钟。

那么除了iPhone，在2018年一些国产手机对游戏方面也做了进一步的优化，许多国产品牌手机在游戏方面也是给玩家解决了非常多的难题。但是终会有人问有没有手机是专门为游戏而生的呢？黑鲨手机以及努比亚红魔这两部手机的出现让人们看到了游戏手机的雏形，这两部主打游戏的手机无论是外观还是系统方面都是和游戏息息相关，并且像里面的游戏模式以及液冷这些都体现出了它们身为游戏手机的标志。





在2017年下半年之后，手机正式进入了全面屏的时代，而我们看到越来越多的手机也都是在拍照以及屏幕上作文章。而这次的黑鲨手机和努比亚红魔手机的出现也让我们看到了手机其实可以在游戏上多下下功夫的。现在2018年也已经过去了一半，对于手机在游戏方面的研究相信很多手机厂商也在探索，也相信在未来会有更多以游戏为主题的手机出现，毕竟现在已经进入了全民皆玩手机游戏的时代。当然，最大的前提还需要回归到手机游戏方面，优秀的游戏作品才能使游戏手机变得更加有意义！



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