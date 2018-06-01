小霸王重回游戏市场！这主机性能爆表了

小霸王游戏机是80、90后们共同的童年回忆，如今每当那些熟悉的电音背景音乐响起时，都能激起我们一身的鸡皮疙瘩，仿佛一下又回到了那年夏天。

而近日有一则激动人心的消息，小霸王要回来了！这款官方命名为“Subor VR”的主机，将采用AMD定制芯片。其中文名为“如意”，具有VR Ready功能，配备8G GDDR5内存，128GB SSD固态硬盘。



小霸王

同时官方表示Subor VR的性能将超PS4两倍，主机采用双系统均基于Windows 10，系统一内置教育应用商店以及VR娱乐功能。系统二则是Windows 10标准桌面系统。

由以上可见，Subor VR的定位是游戏竞技及VR教育。但让我们冷静思考一下，小霸王此时入局前景如何？

如今的游戏主机市场可以说已被PS/XBOX/SWITCH所瓜分，而PS4几乎已经做到了一家独大。微软一直以XBOX的超强性能作为卖点，但经过市场检验用户对此并不买账。最终能把用户牢牢拴住的还得是“游戏”二字。

索尼方面近期已表示未来将大力发展优秀游戏内容，而小霸王的相关布局我们还不得而知。希望届时小霸王真的可以“如意”回归，让我们不负情怀。

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