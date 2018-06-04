软银22.5亿美元投资通用自动驾驶 孙正义的大局

软银在出行领域又出手了，这次软银愿景基金对通用旗下的自动驾驶汽车初创公司GM Cruise Holdings（下文简称通用Cruise）投资22.5亿美元。

此轮投资完成后，愿景基金将获得通用Cruise 19.6%的股权。如果软银的投资敲定，通用汽车也将对Cruise投资11亿美元。

这之后，软银孙正义在出行领域的布局逐渐清晰起来，一方面手握滴滴Uber这两个全球共享出行的大佬，另一方面还积极投资自动驾驶技术。这预示着，今后的软银将成为全球出行领域的寡头，届时孙正义可以“黄袍加身了”。



软银孙正义（图片来自http://www.sohu.com/a/139276563_467785）

软银为什么选择投资通用Cruise

软银和通用Cruise几乎可以算是一拍即合，首先是通用Cruise的竞争对手们都在积极扩大自动驾驶方面的投入，如谷歌Waymo就宣布将现有路试车辆扩大一百倍，花费22亿美元向菲亚特-道奇订购了大批汽车。

与此同时，自动驾驶技术本来就是一个高投入的科研项目，而且自动驾驶技术，从研发到落地到普及，其资本回收周期也是很长，因此通用选择引入战略投资也是缓解自身的压力，更何况软银在大数据和人工智能方面都有很强技术优势，两者合作那自然是一拍即合。

对于软银来说，投资通用Cruise主要有以下几点考虑。首先就是，“无人驾驶+”这个风口，谁也不想错过。当无人驾驶技术成熟后，未来无人驾驶结合共享汽车将会是人们出行的主要方式，届时“车找人”，它们数据共享，自动选择最经济的路线。可以说未来，城市里面的车辆除了少数私家车，其余则全部都会是无人驾驶共享车辆。

其次，软银现在也在研发无人驾驶技术，而且通用Cruise 在自动驾驶软硬件整合能力有优势，再加上通用是能够提供大量车源的主机厂，因此软银跟通用合作，基本上实现了软银本身在人工智能、大数据、机器人等优势配合通用的硬件，最后就是形成很高的竞争壁垒。

最后，软银投资顾问公司的执行合伙人 Michael Ronen 表示：软银几年来一直在关注自动驾驶行业。他表示，软银决定投资通用汽车和 Cruise“出于若干原因”：最主要的原因是通用对于安全的重视。

未来出行领域的赢家或将是孙正义

软银孙正义在出行领域的布局主要是从内外两个方面：

外部方面：软银积极投资共享出行领域的独角兽企业，目前投资累计已经超过了200亿美元。其中，滴滴和Uber占据了大头，分别获得100亿和77亿美元的投资。其中根据业内人士估算，软银目前持有滴滴大约14.5%股份，预计软银投资Uber资金到位后，约占据15%左右的股权。

不仅如此，滴滴和Uber在全球还入股了其他共享出行的企业，如滴滴几乎投遍了东南亚、南亚以及拉美地区的共享出行企业。这些投资中软银也都有跟投。

除了共享出行企业，软银还投资了大量地图以及自动驾驶创业公司。如去年7月，软银联合通用汽车、宝马、丰田等公司，对美国自动驾驶汽车创业公司Nauto进行了1.59亿美元的投资，该公司专注自动驾驶数据收集与相关软件的研发。

又如去年10月，软银又牵头向美国地图服务提供商Mapbox投资了1.64亿美元，该公司主要为自动驾驶汽车提供导航服务。

内部方面：首先是软银自己本身也在研发自动驾驶技术，并培育自动驾驶研发团队——由软银集团和Advanced Smart Mobility联合成立了SB Drive公司，专注研发自动驾驶公共汽车。

其次是，软银所收购的ARM公司，未来将为软银的自动驾驶平台提供相当可靠且先进的技术支持。自动驾驶技术对于处理器的要求，除了有性能高，更重要的是功耗也要低，这方面ARM有着很强的优势。

另外，软银还可以向ARM专门定制自动驾驶芯片，可以说经过内部优化，基本上就能垄断自动驾驶平台硬件市场。

软银在布局出行时，还不让继续优化自己的投资项目，前段时间就有传闻，称软银有意将滴滴和Uber进行全球合并。这样做将很大程度上避免二者恶意烧钱竞争，并可以潜心研究自动驾驶技术。

最后总结：

软银现在基本上通过投资也好、自身研发也好，在未来出行领域的布局已经基本清晰，即自动驾驶+共享出行会是未来主要业态。并且还是实现了“技术+厂商+出行入口”的竞争壁垒，可以说当未来自动驾驶来临时，孙正义可以“黄袍加身”了。

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