20分钟吃外卖！饿了么无人机配送上线

近日，饿了么宣布中国首批无人机配送航线开启，无人机配送正式商业运营。消费者从下单到收到外卖，仅需20分钟！今后可能推开窗就能收外卖了。但是无人机配送并不意味着外卖小哥都会失业，外卖小哥只是不需要骑着电动车穿梭在拥堵的街道，而是在固定的位置控制和配送外卖就可以了。



饿了么无人机

此次获批的无人机航线是在上海金山工业园区，覆盖面积大约58平方公里。上海已经获批，如果没有意外的话，其他城市也会迅速跟进。不仅外卖的时间更短，外卖小哥的安全也能得到保障，无人机每次飞行都需要外卖小哥更换电池，配送外卖等操作。外卖小哥不仅不会失业，工作会更加轻松安全。



无人机配送员

可以想象未来无人机不仅能送外卖，快递也可能会有无人机配送，不仅方便工作人员，对消费者也会节省更多的时间，毕竟快递最后2公里配送一直是个大麻烦。

但是目前无人机送餐也还是小规模实验，今后可能会出现“空堵”等情况，还需要慢慢优化无人机送货流程，总之是个好的开始，未来科幻的生活已经悄悄开始了。



无人机配送员

你期待你的城市也会有无人机送外卖吗？

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：20分钟吃外卖！饿了么无人机配送上线http://news.zol.com.cn/690/6903396.html