智选云商携手长稳商学院 共同助力通讯企业新零售转型

日前，中关村在线(zol.com.cn)新零售SaaS解决方案-智选云商与通信行业落地式咨询大咖品牌长稳商学院达成深度战略合作，未来3年内，智选云商的新零售产品矩阵将作为长稳商学院核心战略产品精准服务旗下会员企业。

当下，随着互联网基础设施逐步完善和新一轮的消费升级的拉动，作为3C类产品占比最大的手机通信板块也随之变化。纵观业内，上游品牌渠道层级更加集中化，智能手机产能过剩导致新增市场趋于饱和，三大运营商各类补贴政策大幅收缩支持减少，互联网手机品牌疯狂营销不断吞噬和抢走实体店客流，零售店面的产品同质化严重，同时创新遭遇瓶颈；横察业外，互联网巨头在新零售的风口上快速跑马圈地，收购和并购有价值的线下实体入口，运用最新互联网技术快速提升行业的运转效率，不断缩短从生产到终端的流通周期。综上，作为线下实体门店，不仅面临行业内外的双重压力，还要积极寻求提升店效、利润、客流等日常经营上的创新和突破。

此次智选云商与长稳商学院的牵手，不仅是一线互联网核心资源与专业培训咨询机构在技术、产品、服务上的合作，更将强强联合深度挖掘行业需求，解决行业核心痛点，用最专业的技术和培训赋能更多成长中的实体企业，解决线下实体门店的发展瓶颈，引领行业走向新高度！



中关村在线河南运营中心董事长林长稳与长稳商学院院长王长稳签约

长稳商学院，全名深圳长稳文化传播有限公司，成立于2015年3月。立足于通信零售行业，专注于实战培训、管理人才孵化、营销策划等，是一家致力于为通讯行业提供专业的全方位培训、营销方案、落地咨询的一站式顾问企业。

长稳商学院以通信企业运营、管理为主导，打造实战型落地课程，坚持从实践中来，到实战中去为标准，以客户业绩提升为终极目标，帮助通信企业快速完善战略定位和目标规划、优化内部管理机制、打造企业文化和一流团队、健全绩效考核和薪酬管理系统、梳理营销内外资源整合和活动策划落地执行系统、打造差异化极致服务，帮助通讯行业老板打造通信零售运营系统，快速提升门店销售业绩，解放老板，轻松运营。经过三年多的战略性发展，已培训数千名高管、几万余名学员。

本次的战略握手，双方团队将深度对接，各自发挥其领域内的行业优势，聚焦产品和服务本身，在现有智选云商九大产品矩阵的基础上，不断导入和叠加更多互联网资源，并持续升级和优化核心功能。据智选云商研发中心透露，未来3个月内，智选云商依托中关村在线第一科技媒体视野和18年沉淀的大数据研发与运营经验，将重点在会员模块上发力，把最优秀的会员工具分发给用户。

会员是实体门店最宝贵的财富和资源，运营好会员体系并不断的存留、促活、拉新、转化是一个庞大的系统化工程，把会员与实体企业的经营战略、产品库存、营销活动、物流配送等核心业务深度整合，实现线上和线下联动，更需要智能化的工具来做支撑。

智选云商会员模块自带中关村在线400万3C产品库和每天1200篇科技原创的强大基因，可直接无缝继承和复用，快速扩大实体企业在行业中的资讯生产能力，实现对会员不间歇的高质量服务；通过多维度灵活配置，可实现会员的行为、喜好、特征等做前端采集构成基础画像，再结合大数据算法做结构化处理，形成高可用的消费线索、等级权益、营销方案的智能会员模型，捆绑各类内嵌营销工具深度挖掘会员的潜在价值。

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