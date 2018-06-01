海信和华为高管将进行CESA2018移动出行主题演讲

近日美国消费技术协会正式对外宣布，海信集团董事长周厚健与华为消费者业务手机产品线总裁何刚将在即将开幕的2018亚洲消费电子展上分别发表主题演讲。周厚健董事长以及何刚先生将在此次亚洲科技盛会上，与听众一起分享在互联互通和移动技术日益成熟的今天，他们所带领的企业的未来技术创新方向。

“海信和华为作为两大全球知名企业，从未安于现状，始终不断推出全新产品解决方案，让世界不同地方的消费者能有机会认识对方，相互分享欢乐，时刻保持连接。”美国消费技术协会总裁兼首席执行官盖瑞·夏培罗(Gary Shapiro)表示：“我们非常高兴能邀请到周厚健董事长和何刚先生在亚洲消费电子展上发表主题演讲，我们更十分期待聆听他们从行业专家的角度，为我们解读如何通过实施新的企业战略以及借助智能互联技术，发掘5G时代的无限商机。”

在2018亚洲消费电子展的开幕当天（2018年6月13日，星期三），美国消费技术协会总裁兼首席执行官盖瑞·夏培罗先生(Gary Shapiro)将首先发表致辞，随后周厚健董事长将围绕海信显示技术的发展进行演讲，并对未来显示技术的走向进行讨论。周厚健董事长的演讲时间为上午9:30。

周厚健董事长带领海信从一个销售收入不足5亿元的电视机厂发展成为一个年销售收入过千亿的大型企业集团，一举成为如今名誉全球的知名品牌。

华为消费者业务手机产品线总裁何刚先生的主题演讲将于2018年6月13日（星期三）下午1:15进行。何刚先生的演讲将聚焦手机照相功能的未来发展趋势，并且分享华为如何通过创新性的设计，以及如何应用人工智能和不断涌现的其它新技术，从而保证华为手机照相功能始终处于行业领先地位，持续为消费者带来全新的用户体验。

作为华为消费者业务手机产品线总裁，何刚先生主要负责产品策略、研发、集成操作和交付，承担华为手机产品成功销售任务。此前，他曾担任华为技术全球无线解决方案部部长。

除周厚健董事长和何刚先生外，2018亚洲消费电子展已公布的主题演讲嘉宾还包括阿里巴巴人工智能实验室总经理陈丽娟女士（浅雪）、拜腾汽车联合创始人毕福康博士 （Dr. Carsten Breitfeld）和戴雷博士（Dr. Daniel Kirchert）。所有主题演讲都将在嘉里大酒店上海大宴会厅2-3举行。更多主题演讲嘉宾将在未来几周内陆续宣布，敬请期待！

作为亚洲消费科技行业的盛会，2018亚洲消费电子展将涵盖20大产品类别，重点展示改变人们未来生活方式的创新技术，从而推动消费技术进入更多崭新的产业领域。亚洲消费电子展还是亲身体验中国作为全球创新先锋的绝佳机会，届时将有逾4万名行业人士汇聚一堂，其中包括1200多名来自世界各地的媒体记者。亚洲消费电子展还是一个为国际品牌和优秀初创企业精心打造的展会，500多家参展企业将聚集一起，全面展示新一代的人工智能、增强现实和虚拟现实技术、视听技术、互联互通、数字医疗、汽车技术等新兴技术。

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