阿里投了小红书 会不会是个美丽的错误？

小红书有钱了，他们完成了自己的D轮融资。这是公司成立四年以来获得的最大一笔融资，来自于马云的阿里巴巴。大多数人都惊讶于小红书短时间内公司估值就可以超过30亿美金，但在笔者看来，阿里这次与小红书的联姻或许是一个美丽的误会。

根据目前所披露的情况来看，小红书此次获得的融资超过3亿美元。本轮融资由阿里领投，包括金沙江创投、腾讯投资、纪源资本、元生资本、天图投资、真格基金以及艺术基金会K11创始人郑志刚也参与了这次投资。

比较有意思的是，小红书C轮融资的时候，主要的投资方还是腾讯，而阿里巴巴的身影并没有出现在投资方长长的列表之中。当时人们一度以为，腾讯将会把小红书收入麾下，以弥补其电商方面薄弱的部分。然而令人们没有想到的是，短短两年过去阿里巴巴成为了小红书最大的投资方，不免让人感叹世事变化无常。

最近一年之间，小红书的成绩不可谓不好。2013年7月小红书成立，目前他们的用户总数超越7000万。同时今年的新用户中有70%都是95后年轻用户。小红书每日笔记曝光数达到14亿次，这个数量，相当于13.83亿中国人口，每人每天打开一次还要多。小红书的用户大多来自一线城市，现在已经开始向二三线城市扩展。安卓用户也首次超过了iOS用户，毕竟这块市场是更加广阔的一块市场。

作为一家集跨境电商、购物分享社区和生活方式平台于一身的公司，小红书近几年的蹿红已经在业内成为了一个话题性产品。相关领域中，原本电商之间的竞争非常激烈，小红书把分享社区和生活方式这样的概念引入之后，就一发不可收拾。

两个创始人毛文超和翟芳显然是现在最开心的两个人。两个人的经历都比较简单，名校毕业是身上重要的标签。小红书一路走来，两人有一项特质可以很明显的体现，那就是头脑清晰。

如果只是做跨境电商，那么小红书很难击败唯品会、聚美优品甚至是网易严选。正是因为公司管理层制定了明确的发展线路，选择了生活方式平台的策略，才能够吸引用户进行分享，并提升了用户黏性。可以说，大多数人眼中，BBS这样的形式已经被扫进了故纸堆中，但它以知乎和小红书这样的形式重新活了过来。

阿里此次出手投资小红书，还是让人颇感意外的。阿里手中并不缺电商资源，尤其是跨境电商。无论是天猫还是淘宝，都有大量的店铺与小红书的功能是重叠的。那么阿里注资小红书只有一个理由，那就是看中了他们的社交属性。阿里想要做社交一直是业界公开的一个秘密，但是在多次尝试之后，阿里依旧没有一款真正成功的社交产品，因此注资小红书甚至之后收购都是一件顺利成章的事情。

但是，我们换个角度来想，小红书和阿里巴巴究竟合适吗？在我看来答案显然是否定的。小红书如果想要进一步的扩张，必然需要一个可以实现双向提升的合作伙伴。然而我们可以预见的是，阿里没有办法给小红书带来更多的东西。阿里在电商市场依旧是龙头老大，但天猫上的用户其实对于小红书这样的形式兴趣不大。

最终的结果很有可能呈现这样的一个局面：小红书上的用户开始选择在天猫上购买产品，但在社区中进行讨论的用户并没有增多。因此，相比于阿里巴巴，小红书更适合与今日头条这样的伙伴进行合作。抖音上的用户具备了小红书希望的一切特质：消费能力强、乐于分享以及用户黏性强。抖音自身并没有电商功能，因此如果能够与小红书合作，势必会给小红书带来更多的流量，这样的才是所谓的“双赢”

无论如何，现在对于阿里巴巴、腾讯还是今日头条都还有机会。毕竟小红书还在上升期，此时如果有哪家公司伸来橄榄枝，拿下他们还是非常有机会的。不过，一旦错过了合适的时机，小红书成长为真正的独角兽，恐怕哪家想将其招入麾下都是件困难的事情了。

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