京东618首届无人机大赛 聚合一线品牌与顶级飞手

京东首届无人机大赛今晚在南京市五台山中国银联体育馆正式举行，京东电脑数码携手京东X无人机、大疆、派诺特、逗映等数十家无人机品牌厂商，联合Drone GP与高巨创新在媒体与直播平台参与了此次大赛。

来自全球各地俱乐部的竞速飞手对冠军进行角逐，大赛竞技之余还展示了精彩的无人机编队表演，为京东618年中购物节打Call。

经过现场晋级赛、半决赛和决赛的几轮角逐，最终由飞手李坤煌（海浪）夺得冠军。据悉，李坤煌已有4年的无人机飞行操作经验，获得过国内外多项无人机竞速赛事大奖，其所在的俱乐部也是国内首屈一指的专业无人机竞技团队。



京东首届无人机大赛

李坤煌在发言中提到，虽然无人机竞技赛事的赛制发展在国内尚属规范期，但国内品牌的无人机产品却在国外无人机竞技赛事上成为主导。这次参与京东首届无人机大赛，除了收获竞技体育的荣誉，也是想和京东一起为国内无人机竞技赛事的发展和推广贡献自己的力量。

在无人机编队表演的环节中，400多架高巨创新表演无人机亮相，在空中变幻的京东joy图形及“畅游无界，玩所未玩”标语，与京东X事业部操控京东物流无人机编队，共同呈现精彩的表演，为京东618的年中大促提前助力。



无人机编队表演

京东电脑数码无人机品类负责人陈哲表示，国产无人机的生产技术日渐成熟，大众对无人机品类的了解多是航拍常用的民用无人机品类，竞技无人机赛事的发展为大众带来了无人机品类的新视觉。无人机行业极具发展潜力，京东作为潮品好物、新兴科技产品的聚集地，凭借自身平台优势，借助精准营销、多场景营销及线上线下渠道联动等方式为无人机品牌实现立体赋能，为用户带去更优质的无人机产品和体验，推动新兴品类产品的良性发展。

随着国家不断出台扶持国内体育产业发展的政策，以及国内体育产业基金的数量持续增加，体育产业呈现蓬勃发展态势。此次品牌商集体亮相京东无人机大赛，推动无人机新兴品类良性发展的同时，对国内无人机竞技赛事的发展也提供了很大推动。

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