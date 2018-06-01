早报：滴滴整改顺风车将恢复标签评价

【科技早餐】

●滴滴整改：顺风车将恢复标签评价

滴滴出行正式在其官方微博公布了整改及安全升级工作进展，称顺风车将于近期恢复仅与出行相关的标签评价（例如“准时”“礼貌”等）功能，标签均由平台给出，用户不可原创。

同时，滴滴表示合乘双方互验照片功能正在开发中，车主每次接单前必须进行人脸识别，提升人脸识别的效率和体验，并恢复部分安全系数较高的夜间服务。



滴滴出行

【行业热闻】

●苹果全球范围阻止Telegram应用更新

加密聊天应用Telegram创始人帕维尔·杜罗夫声称，在俄罗斯政府要求苹果公司下架Telegram应用后，苹果已在全球范围内阻止Telegram应用的更新。

●法拉第未来美国工厂今日获得开工许可

法拉第未来美国工厂所在地加州汉福德市在官网上宣布，向法拉第未来汉福德工厂颁发建设许可。汉福德市在官网上称：“感谢法拉第未来邀请我们来到汉福德市工厂，庆祝目前所取得的成果。看到你们所取得的巨大进展，我们感到很意外。对于即将到来的一切，我们兴奋不已。建设许可将于2018年5月31日发放。”

●苹果将推低配版HomePod 以Beats品牌发售

苹果的智能音箱HomePod卖得并不好，一个重要的原因就是太贵了。现在有美国媒体称，苹果将推出一款低配版HomePod，售价将会更便宜。据悉，这款新品将不会以苹果的品牌出现，而是属于Beats旗下产品。

●特斯拉汽车自己启动连撞5车

据外媒报道，一辆特斯拉Model S汽车在布鲁塞尔发生一起离奇车祸，该车在车内没有驾驶员的情况下自己发动了，随后撞上了附近的五辆车。对此特斯拉回应称，这起事故与辅助驾驶系统Autopilot无关。

●知乎“超级会员”开启预售

“知乎·超级会员”已开始预售，该服务权益涵盖知乎书店、知乎Live、知乎·读书会以及知乎私家课等知乎平台上的优质付费内容。超级会员价格为每年259元，用户也可以通过参与互动增加会员时长，最长三个月。

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