小米8的发布预示着刘海时代真来了？

今天对于米粉来说可谓是非常重要的日子，因为他们翘首以盼的小米8终于发布了，然而当许多人看到小米8的真面目时可能都会或多或少有些惊讶，因为小米8和iPhone X的外观相似度非常高。而在发布会上这款带有刘海的小米8也让很多人看到了接下来的手机基本都会和刘海有所关联。





虽然今天是小米8发布的日子，但是笔者要说的重点并不在小米8身上，而是在它的刘海上，也可以说是所有刘海屏手机的刘海。在去年的9月iPhone X的发布让我们看到了世界上第一款带有刘海屏的手机，那时候我们对这个刘海也是非常不适应，以至于这个刘海成为了阻碍消费者去购买iPhone X的一大重要因素。

时过境迁，到了2018年让我们所有人都非常惊奇的是，从三月份开始，OPPO、vivo和华为陆续推出了它们旗下的新品旗舰手机。而它们几乎都采用了类似iPhone X的刘海全面屏，这也让很多人非常地意外，但是这也从侧面衬托出了刘海屏的先进技术。当然，在笔者看来这并不意味着刘海屏手机将会是接下来手机发展的一种趋势。





然而，随着小米8的出现，我相信很多人都已经开始相信之后的大部分新机将都会采用刘海屏。为什么这么说呢？众所周知，就目前来看全面屏已经分成了三大派系，iPhone X的刘海屏，三星的上下对称式全面屏和小米MIX的下巴式全面屏。虽然小米的下巴全面屏归属于MIX系列，但是毫不夸张地将如果接下来的小米MIX系列新机采用刘海屏的话，我真的一点也不会意外。所以既然小米都能够使用刘海屏的话，那么我们没有理由不相信刘海将会成为全面屏手机的一个时代。

刘海屏从排斥到接受，这是一个非常艰难的过程，但是随着越来越多的新品手机开始使用刘海屏的时候，作为用户的我们也将会越来越适应。进入6月，接下来的半年又将会是一波新品旗舰手机的发布狂潮，也让我们一起期待着更多好的产品出现吧！

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