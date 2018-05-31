我要的是小米8，不是2018款iPhone X

今日下午14：00，小米于深圳举行了新品发布会。本次发布会不仅推出了重磅产品小米8，同时还有小米8探索版以及小米8 SE。之前大家对于小米这款8周年手机有着颇多猜测与期待，毕竟在全面屏时代小米对于屏幕的解决方案一直是独树一帜的。让人万万没想到的是，小米竟然也用上了刘海屏，而且一出就是3款！



小米8

小米8外观提供四种配色，屏幕采用6.21英寸比例为18.7：9的三星AMOLED屏幕，机身采用四曲面玻璃。小米8探索版采用了透明后盖设计，可以直接看到内部元器件，并且同时搭载了屏下指纹以及Face ID。小米8 SE更是成为了全球首款搭载骁龙710的手机。

小米的高配置与低定价从未让大家失望过。但是，此次小米8无论是外观还是交互，都不得不让笔者想到iPhone X。在如今同质化越来越严重的手机市场中，每次新品发布会能给我们带来的惊喜越来越少。每当苹果发布新机，势必会引来安卓阵营除了三星等有数厂商之外，各厂商的集体借鉴。

当vivo给我们带来了”真全面屏“的惊喜与期待过后，小米却在8周年时没能免俗的加入了刘海屏阵营。vivo APEX的伸缩式摄像头解决方案虽略显青涩，但我们真的见到了心目中的全面屏。

我们终归会适应并且习惯刘海屏、习惯没有耳机孔等。但我们更需要不同的声音，不同的努力方向与解决方案。而不是每年都将激情燃烧给那一场苹果发布会。

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