八年过去了 腾讯又遇见了另一家360

八年前，那场持续了将近半年的3Q大战成为了当年的热门话题。“狗日的”腾讯和“流氓”360成为了那一年科技行业的主角。八年过去了，似乎马化腾再次遇见了一家360一样的公司。我们不好说张一鸣与周鸿祎是否有相似之处，但在对待腾讯这一对手上，两者的态度出奇的一致，那就是尽全公司之力也要打赢这场仗。

腾讯与今日头条的第一次“摩擦”来自于张一鸣朋友圈里与马化腾的口水仗。张一鸣在庆祝抖音在各个地区刷榜的同时揶揄了一番腾讯，并引发了马化腾与之的骂战。我们很难说这就是腾讯和今日头条这次斗争的导火索，但业务上的冲突这一点在腾讯和今日头条之间是存在的。

腾讯和今日头条的直接业务冲突就是短视频。之前我们也多次在评论文章中提到，抖音的崛起让腾讯看到了在社交市场龙头地位不保，因此才选择推出微视来与其对抗。尽管腾讯已经废了很大的力气，微视还是无法在市场上与抖音进行抗衡，双方的口水战就再所难免。

三月份的时候就出现了微信屏蔽抖音的情况，但腾讯觉得这样的举措还是不够。上周的时候，微信出台了一份名为《关于进一步升级外链管理规则的公告》 ，堪称微信史上最严格的外链管理规则。这次的外链管理规则严格之处在于，没有获得视听节目许可证的外部链接是不得以任何形式传播含有视听节目的内容。显然，这样的举措直指今日头条旗下的抖音、火山短视频和西瓜视频。由于受到了更多短视频企业的施压，微信最终取消了这条规则，但腾讯与今日头条之间的大战已经被推上了高潮。

今日头条自然不是省油的灯，微信取消了那一条外链管理规则之后，今日头条旗下的多款软件就开始频频向腾讯发难。5月17日的时候，抖音就将腾讯告上了海淀法院。转天，今日头条就在其公众号上发文控诉微信两次封杀抖音博物馆H5。除了今日头条的博物馆H5之外，西瓜视频也受到了腾讯不同程度的屏蔽。腾讯对这些所谓的指责都进行了回应，尤其是西瓜视频链接中出现了涉赌内容，这一回应也引起了双方的新一轮骂战。

就在昨天，一条新华网的消息把今日头条与腾讯的口水战推向了高潮。六一儿童节之前，一篇《新华社：要多少文件腾讯才肯收手》引爆全网。由于是一个老生常谈的话题，迅速引起了网友的热议。值得一提的是，这篇文章来自于新华网而非新华社，文章也没有相关署名。腾讯公关总监张军立即在微博上进行了回应，并直指今日头条修改标题和来源全网推送。

今日头条的公关反应速度也非常快，杨继斌在朋友圈直接把百度拖下了水：“百度在头条弹窗前半小时就弹窗了啊，大佬们都知道百度和头条的关系啊，打错人了啊各位英雄，这劈头盖脸的…”

当然，今日头条并不冤，且不论百度新闻客户端与今日头条的用户差距，在推送相关新闻的时候今日头条还是进行了一些修改，因此腾讯提出的今日头条挑事并非没有道理。只不过，目前事态已经平息，双方下一次的摩擦什么时候开始还是一个未知数。

自3Q之后，很久没有厂商能够与腾讯真正的大战三百回合了。双方目前还没有惊动主管部门，不过如果按照接下来的态势发展，双方因为不正当竞争而闹上法庭似乎也是迟早的事情。张一鸣有着自己的算盘，作为一个受过良好教育的人，自然不会因为朋友圈的嘴仗而选择与腾讯开战。

现在今日头条所展现出的一切手段，与当初360最大的不同之处在于，360和腾讯的竞争只是为了单一产品线或者单一的业务。今日头条向腾讯发起挑战，则是为了砸烂现在的旧秩序，并让自己成为整个国内科技企业的龙头老大。今日头条就像那大闹天宫的美猴王，未来的命运如何我们并不清楚，但现在，他们想好好的和腾讯打一场。

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