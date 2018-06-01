估值300亿美元！QQ音乐是如何做到的

腾讯早前在其财报分析师会议上表示，将在合适的时候将QQ音乐娱乐集团（TME）分朝上是，据悉当时QQ音乐的估值超100亿美元。

不过近日，援引自《金融时报》消息，腾讯音乐娱乐集团（TME）近日已经聘请高盛、摩根士丹利以及美银美林，着手为赴美上市做准备，并且公司估值已经达300亿美元。

据了解，当前QQ音乐股权结构比较复杂，首先腾讯持有QQ音乐约60%的股权；瑞典音乐流媒体公司Spotify Technology SA斥资9.1亿欧元（11亿美元）收购了腾讯音乐9%的股份，同时腾讯和腾讯音乐合计持有7.5%的Spotify股份，为公司第三大股东。

300亿美元！QQ音乐估值三连跳

2017年12月，当时彭博社爆料称，腾讯音乐2018年可能会上市，预计融资10亿美金，估值达100亿美元。

2018年3月，Spotify的招股书显示为123亿美元。不到一个月的时间，腾讯音乐目前的估值已经攀升至250亿美元。这里主要是通过对Spotify的市场表现看，QQ音乐的价值显然被低估了。

2018年5月，《金融时报》消息，腾讯音乐娱乐集团（TME）近日已经聘请高盛、摩根士丹利以及美银美林，着手为赴美上市做准备，并且公司估值已经达300亿美元。

可以说，QQ音乐这三次估值的变化，也反映出了了市场对于QQ音乐前景相当看好。根据打破前估计看，QQ音乐绝对能入围中国独角兽名单Top5。

QQ音乐凭什么就值300亿美元

QQ音乐估值变化除了有Spotify上市带来的刺激之外，更多是外部市场结合QQ音乐三方面的因素，看好QQ音乐的市场前景。

第一个因素就是，中国数字音乐市场正在快速成长，与此同时音乐版权保护也得到加强。援引自速途研究院的数据显示，从2013年-2017年中国数字音乐市场规模从440亿元，一直增长到2017年的580亿元，预计2018年市场规模将超过600亿元。

第二个因素就是，QQ音乐是当前是中国最大的音乐娱乐集团。2016 年 7 月，腾讯集团和中国音乐集团合幵数字音乐业务，合并后，双方旗下 QQ 音乐、酷狗音乐、酷我音乐等产品和品牉仍保持独立发展； QQ 音乐旗下主要产品包括 QQ 音乐及全民 K歌；中国音乐集团旗下拥有酷狗、酷我、海洋、彩虹、源泉等公司。

同时QQ音乐在版权上也是下足了功夫。QQ音乐目前手里攥着环球、索尼、华纳、杰威尔音乐、英皇娱乐等出版娱乐公司的线上发行资源，覆盖近90%的资源。基本上形成了对线上音乐版权的垄断。

因此QQ音乐或者说整个腾讯音乐在市场竞争上可谓所向披靡。根据比达咨询（BDR）数据中心监测数据显示，2017年中国主要在线音乐APP中，QQ音乐以69.9%的用户渗透率排名第一，酷狗音乐则以68%的用户渗透率排名第二，与其他APP相去甚远。

从市场份额来看，2017年，QQ新音乐占据中国在线音乐市场6成以上的份额，其下载量市场份额是网易云音乐的4倍多、阿里云音乐的7倍多。

第三个因素就是，QQ音乐要打造的是孵化、原创、以及发行完整的产业链。目前QQ音乐通过原创音乐人扶植的“腾讯音乐人”计划、与索尼联合设立电音厂牌Liquid State、投资出品原创音乐真人秀《创造101》、《明日之子2》等，3种形式对原创内容进行孵化，并进一步通过集团完整的发行体系，对原创IP进行全产业链的支持。

可以说，QQ音乐300亿美元的估值还是保守估计。 相对于行业的热烈反应，腾讯倒是对QQ音乐上市一事都是在冷处理，对此分析人士认为这可能事腾讯为寻求更为适度的定价的表现。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：估值300亿美元！QQ音乐是如何做到的http://news.zol.com.cn/690/6902395.html