早报：苏宁易购完成出售阿里巴巴股票

【科技早餐】

●苏宁易购完成出售阿里巴巴股票

苏宁易购昨日晚间发布公告，宣布完成出售阿里巴巴股票，收到股票出售价款合计约15.04亿美金，预计可实现净利润约56.01亿元人民币。本次出售完成后，公司仍将持有阿里巴巴集团股份13,164,689股，占其目前总发行股份比例为0.51%。

公告中称，阿里巴巴集团是苏宁易购最重要的战略合作伙伴，持有苏宁易购19.99%的股份，公司将结合自身资源，持续加深与阿里巴巴集团在联合采购、天猫旗舰店运营、物流服务、O2O融合等领域的战略合作，持续提升双方的合作价值和市场竞争力。



苏宁易购

【行业热闻】

●工信部等部门联合发布“共享经济”规范

国家发展改革委办公厅、中央网信办秘书局、工业和信息化部办公厅联合下发通知，就引导和规范共享经济健康良性发展提出十一项措施：构建综合治理机制、推进实施分类治理、压实企业主体责任、规范市场准入限制、加强技术手段建设、推动完善信用体系、合理利用公共资源、保障个人信息安全、规范市场竞争秩序、加强正面宣传引导和完善应急处置保障。

●中兴：美激活拒绝令，公司继续停牌

中兴昨晚发布重大事项停牌进展公告，称由于美国商务部工业与安全局激活拒绝令，经中兴通讯股份有限公司向深圳证券交易所申请，该公司A股股份自2018年4月17日开市起停牌并将维持停牌。

●Windows更新又出问题 微软忙排查解决

微软发布声明称已获悉部分用户无法升级Windows 10 April 2018 Update的问题，正在调查并寻求解决方案。据悉，遭遇问题的用户多数是专业版和企业版SKU，可以检查到v1803更新，但无法更新成功。

●华为与科大讯飞达成战略合作

华为与科大讯飞日前签署了战略合作协议，根据协议，未来双方将在公有云服务、ICT基础设施产品、智能终端、办公IT四个领域开展深度战略合作。

●HMD确认旗下诺基亚手机均可升级Android P

HMD Global宣布旗下所有前代和现有诺基亚手机型号均可在未来升级到Android P系统，包括Nokia 2.1/3.1/5.1/6.1/7 Plus/8 Sirocco等产品，以及早期的Nokia 1/2/3/5/6/7/8等型号。

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