造车新势力的车要量产还需要迈过几道坎

蔚来、威马、奇点、小鹏、拜腾、前途、云度、爱驰、零跑等这些造车新势力，亮相今年的北京车展时，再也不是刷几页PPT这么简单，他们已经把PPT上的汽车带进了现实。

除了有新车，造车新势力还给出了量产车型的时间表，基本上都是定在今年底和明年，时间跨度都在两到三年内。

从车型和量产时间表上看，未来造车新势力将会对传统车企造成不小冲击。

造车新势力的汽车靠谱吗

造车新势力中基本上都是脱胎于互联网企业，或者说，他们就一家互联网公司。同时在未来的汽车概念中，他们大量引入互联网思维，并且技术上，力图打造一整套汽车操作系统，如AI，车辆网以及自动驾驶等等。

阿里巴巴专注于打造汽车场景的底层操作系统，当前最成功的系统就是AliOS。2015年，阿里与上汽集团出资10亿元成立互联网汽车产业基金，并由该基金成立斑马网络，在基于AliOS 操作系统上开发车载系统方案斑马智行。

腾讯方面则是推出车联“AI in Car”系统，搭建智能汽车底层生态系统——解决方案包。希望汽车接入的是自己的生态，他们给汽车厂商提供的不是硬件也不是系统，而是一种“解决方案服务包”。 目前广汽、长安等五家车企成为了首批合作伙伴。

至于百度则是发布Apollo计划，意图是给汽车开发一台Android系统，并且重点侧重无人驾驶技术和DuOS语音入口。

这仅仅是技术方面，在落地方面阿里巴巴、腾讯和百度，不仅是找到了传统汽车厂商合作，更多的还是造车新势力为主，如蔚来汽车的A轮融资方包含腾讯产业供应基金；百度参与了威马汽车的B轮融资；阿里则在去年12月和今年1月连投两轮小鹏汽车。

所以单从一个外行人眼中，造车新势力所推出的产品除了外观设计好看，科技看十足，以及诚意满满的价格，感觉很是靠谱。

另外加上，当前汽车正朝着电动化、智能化、轻量化、共享化的新趋势方向发展，这里面AI技术无人驾驶技术以及5G通信技术，都是造车新势力的技术优势。单从趋势上看，造车新势力完全有可能会把车造好。

从PPT到样车再到量产，造车新势力还要过几道坎

所谓外行看热闹内行看门道，吉利集团董事长李书福就曾不止一次表示，造车新势力（互联网车企）并没有有未来。“攒一辆汽车很简单，小批量生产也不复杂，无论是智能电动车还是传统车，都可以攒得像一部手机一样不费吹灰之力，也可以讲得天花乱坠，但成就一家可持续发展的汽车公司可不是那么容易。”

这主要是从汽车工业方面说的，因为汽车属于资金和技术密集型产业。不仅如此，生产和销售汽车目前已经是相当成熟，这也就意味着该行业的利润率比较低，目前汽车行业普遍利润率都在10%左右。

据了解，丰田集团2017财年销售额为2673亿美元（约合人民币17164亿元），相比之下，营业利润仅有219亿美元（约合人民币1402亿元）。

大众集团2017年的营业收入为2306.82亿欧元（约合人民币17463.78亿元），其中营业利润仅有170.41亿欧元（约合人民币1290.09亿元）。

因此车企想要赚钱就必须要有规模。车企提高规模，则需要不断的砸钱。造车新势力想要汽车量产首先要做的就是要足够的钱。

据目前的数据显示，蔚来汽车在经过5轮融资后，融资规模高达140亿元，并且近期还打算赴美IPO融资规模20亿美元。

威马汽车总融资额约130亿人民币；奇点汽车在今年4月份刚刚完成了C轮30亿元，目前融资规模170亿元；

小鹏汽车总融资额约53.03亿人民币。有趣的是小鹏汽车董事长何小鹏早前曾表示过，“以前看别人做车觉得100亿太夸张了，现在自己跳进去才知道200亿都不够花”。

由此可见，融资能力将会是造车新势力要面对的第一道坎，如果融资能力强则以后还有机会活，否则将会在第一轮造车竞赛中就会被淘汰。

除了有钱，造车还需要迈过政策许可和市场准入这道坎。现有政策显示，已经获得传统车辆生产资质的企业无需另行申请新能源汽车生产资质，既可生产新能源汽车。

对于市场上的新造车势力，依据相关规定，新建的新能源车企当由发改委核准，只有拿到发改委批准的生产资质才被允许建立新能源汽车生产工厂。但是从2017年6月起，相关部门就已经暂停了纯电动乘用车资质的审批。目前有传闻，有关部门会对这方面规定有松动，但也一直没有下文。

目前新造车势力中有生产许可仅有7家，包括前途、知豆、云度新能源、河南速达、合众新能源、陆地方舟、国能新能源等。

即便是这些车企可以生产汽车，但是想要上市销售，还需通过工信部的考核。也就是说，造出的汽车销量不好，也会有被强制关停的风险。

也有些造车新势力为了规避生产风险，选择找传统厂商代工。如蔚来找到了江淮汽车进行代工，小鹏汽车找到了东南以及海马还代工。

这样虽说能解燃眉之急，但是长久下来互联网车企的利润将会被代工企业所侵蚀，另外传统车企也未必会做一辈子代工。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：造车新势力的车要量产还需要迈过几道坎http://news.zol.com.cn/690/6901719.html