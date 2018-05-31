已经买下饿了么的阿里 为何还要吃下中通？

年初阿里收购饿了么的时候，许多分析师都在指出阿里购买饿了么正是看中他们的蜂鸟速递。随后，阿里在三月份的时候注册了杭州喵递宅配科技有限公司，配送成为了阿里下一个至关重要的业务。直到今天，阿里和菜鸟宣布将向中通快递投资13.8亿美元并持股约10%，似乎正在补齐物流业务的最后一块拼图。

根据目前所披露的细节，阿里和中通将围绕面向新零售的快递、末端、仓配、跨境等物流服务展开全方位合作，并在智慧物流方面进一步提升数字化、在线化、智能化水平。也就是说，在覆盖了近距离物流业务之后，阿里把触手伸向了中远距离物流业务。

中通拉上阿里巴巴，意图非常明显。物流行业每时每刻都在发生着变化，用户的消费习惯也在不断的变化。如果依旧采用传统的物流行业运作方式来经营，那么就很难追上现阶段用户的使用习惯，因此伴随消费升级而来的物流升级是非常有必要的。

事实上就在本周二的时候，包括圆通、中通、申通、韵达、百世及其相关子公司已经与浙江菜鸟供应链管理有限公司共同签署了《关于浙江驿栈网络科技有限公司之增资协议》。这份协议中确认这些快递公司将向浙江驿栈进行增资，合计金额为 31.67亿元人民币。

增资完成后，浙江菜鸟仍将是浙江驿栈最大股东，持有55.81%股份，中通将持股15%，韵达将持股10%，圆通将持股6.28%。如果将两件事情联系起来，菜鸟将自己旗下的全资子公司股份拿出来与其他的物流的公司进行交易，同时再向这些物流公司进行注资，从而实现深度合作。

明眼人可以看出，阿里巴巴这次的合作覆盖了市面上主流的快递企业，但唯独漏过了一家公司，那就是顺丰。在2013年的时候，菜鸟网络成立之初也曾经有三通一达和顺丰进行注资，这几方的合作也一度非常的顺利。

蜜月期总是短暂的，随后顺丰与菜鸟网络就出现了那次知名的“diss事件”，双方就数据归属问题大打口水仗，并直接导致了菜鸟包裹关停了顺丰快递的数据接口。随后经过国家邮政局的调停，才最终实现了和解，不过双方的梁子就此结下了。

其实复盘当时的菜鸟与顺丰之争不难看出，双方当时争夺的一个焦点问题就是用户数据。这些用户数据直接可以帮助商家更好的掌握用户的消费习惯，所谓的消费升级也正是源自于此。从这样的争夺中不难看出，顺丰不愿意与菜鸟进行合作，他们希望能够通过自身的努力使用无人机等技术来推动消费升级，并获得更多市场份额。

现在阿里巴巴重新启动了与三通一达的合作，并入股中通，目的显然不同于五年之前。五年之前阿里仅仅是希望扶植自己的物流业务，并将其他企业的先进经验引进来。今时不同往日，2018年的阿里巴巴希望能够成为物流行业的龙头老大。如果想要实现这样的野心，势必要击败顺丰，因此再次联合三通一达也就成为顺理成章的事情了。

顺丰期待建立自己的物流甚至是消费帝国，但三通一达这些竞争对手也在不断的完善自身以追赶顺丰的脚步。阿里注资中通，可以利用阿里和菜鸟先进的大数据和智慧物流网络，对中通的物流系统进行升级，来应对新零售环境下B端和C端用户对物流效率提出的新要求。

阿里能否成功挑战顺丰在物流行业的地位还是一个未知数，但我们可以确定的是，阿里和三通一达实现数据与技术共享之后，对于顺丰来说是一个极大的威胁。未来的物流行业还会有很多竞争的好戏上演，局势远远不是现在人们印象中那么明晰。

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