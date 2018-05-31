微软市值超过谷歌 云计算现在真的很重要

微软市值日前重新超越谷歌回到了世界第三的位置，这也是微软3年以来首次在收盘后超过谷歌母公司Alphabet。根据当天的收盘数据，微软市值达到7530亿美元，Alphabet市值为7364亿美元。

微软在股市上的逆转主要还是因为其在云计算业务中高速成长，而这项业务也是被业内认为代表未来发展方向的核心技术。

截至3月31日的2018财年第三财季，Azure云业务的营收同比增长了惊人的93%，市场研究公司Raymond James分析师预计该数据为20.5亿美元。

随着云计算业务在微软内部的地位逐渐提高，微软的股价从历史上看也呈现出平稳上升的趋势，证明业界对这家公司目前的发展方向非常看好。



Azure

而事实上，目前全球市值排名TOP3的公司，除了苹果之外都是因为云计算业务的高速发展而被市场看好的。

亚马逊目前的市值为7826.08亿美元，是全球市值第二大的公司，而亚马逊的崛起也并非因为其创始时的电子商务业务，而是AWS云服务。这家公司的股票现在每股高达1613美元，而微软的股价只有98美元，可见其爆发式的增长速度。

根据亚马逊自己披露，其AWS云业务第一季度营收达到54.4亿美元，同比增长49%。这也是目前全球第一大云计算服务。

根据美国券商KeyBanc分析师Brent Bracelin的分析报告，2017年第四季度全球云计算市场中，亚马逊AWS占比从68%降到62%，微软的Azure占比从16%上升到20%，谷歌占比也从10%上升到了12%。

可以说，微软以一个后来者的身份追赶的速度特别快，尽管亚马逊目前仍然保持第一，但微软的后劲更大。有分析认为微软将成为第一家市值过万亿美元的公司，由此也能够看出业内对目前市值高达9236亿美元的苹果公司并不看好，认为这家公司的业务已经落后于时代前沿。

微软Azure云业务的的优势在于其技术储备惊人，分析认为目前微软在云业务方面的弱势主要是因为起步比亚马逊晚，同时在运营方面比较薄弱。微软有着丰富的企业业务经验，这一点上相较于亚马逊这种做ToC业务起家的，可以更好地让Azure在企业领域和大型政企中服务。

更重要的是，微软为了让云计算业务获得最好的发展环境，对整个公司进行了近乎“破釜沉舟”的改革。

就在今年，微软进行了纳德拉上任CEO以来最大的一次业务重组，这次重组解散了原来的Windows和硬件设备部门（WDG），并成立了两个新的部门——“体验和设备部门”和“云计算和人工智能平台部门”，正式将云计算业务提高到公司一级业务。

我们知道微软在移动时代到来之后经历了一系列的低谷期，移动平台Windows Phone失败，传统PC业务Windows下滑，直到云计算再次扛起了这家公司的大旗，微软也找到了新的方向。



阿里云

云计算业务无疑会成为下一个十年科技行业核心业务。由此回到国内，这方面发展速度较快的还是阿里云。

根据阿里公布的2018年财报，其市值已经超过腾讯，原因也是阿里云业务的高速增长。财报显示，2018财年阿里云计算收入同比增长101%已经达到133.90亿元。

目前阿里云在国内云计算市场中排名第一，全球排名第四，可以看出阿里云走的是亚马逊AWS的路子。这两家公司在历史上也是惊人的相似，都是做电子商务出身的。

这一系列事实似乎都在告诉我们，谁赢得了云计算大战，谁就能赢得最终的胜利。到这里，一些企业也该醒悟过来了。

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