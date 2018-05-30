早报：阿里入选全球十大最有价值品牌排行榜

【科技早餐】

●阿里入选全球十大最有价值品牌排行榜

广告巨头WPP集团及其旗下市场研究公司Kantar近日公布了新一年的全球十大最有价值品牌排行榜，在该榜单中，除了去年已经入选的腾讯之外，又多了一家中国企业——阿里巴巴。据悉，阿里巴巴在过去一年品牌价值增长了92%。

此次全球十大最有价值品牌排行榜入选的依次是：谷歌、苹果、亚马逊、微软、腾讯、Facebook、维萨、麦当劳、阿里巴巴和AT&T。



阿里巴巴

【行业热闻】

●饿了么获批中国首条外卖无人机航线

饿了么宣布获准开辟中国第一批无人机即时配送航线，送餐无人机正式投入商业运营。此次获准飞行的无人机航线共17条，均位于上海金山工业园区内，合计覆盖面积58平方公里，外卖商家100多家。

●谷歌增强现实应用ARCore成功入华

谷歌在Twitter宣布旗下增强现实应用ARCore正式登陆中国，用户可以通过小米应用商店下载使用。ARCore是谷歌增强现实开发人员框架，同时也是开发人工具和服务，可以让应用程序和游戏开发人员编写的软件植入谷歌AR技术。

●欧盟最严数据保护条例GDPR实施

欧盟的《通用数据保护条例》已经正式施行，GDPR涵盖了包括数据泄露发生后72小时内向监管机构通报的要求，以及提前告知用户数据用途的要求等等，被誉为欧盟最严数据保护条例。不过这也使得几乎没有公司100%合规。

●特斯拉计划明年新建1万个超级充电桩

特斯拉CEO马斯克宣布明年年底前将在全球建造超过1万个超级充电桩，这些充电桩将主要分部在欧洲、北美和中国。特斯拉目前在全球拥有1200个超级充电站和9800个充电桩，这些充电桩可以将特斯拉的电池在半小时内充到80%。

●哈罗单车冻结1028个私占破坏共享单车账号

哈罗单车对1028个涉嫌破坏、私占共享单车的用户账户实施了冻结处理，其中746个实施30日冻结，282个实施永久封号、终身禁骑。哈罗单车曾披露过一组数据，称自从实施信用分奖惩制度以来，全国有7047位用户受到7282次扣分惩罚。

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