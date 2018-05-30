抢下世界杯视频直播版权 优酷的春天来了？

去年年底的时候，CCTV拿下了新周期国际足联旗下17项大赛的中国大陆地区独家全媒体版权，这其中就包括了今年夏天的俄罗斯世界杯。随后，人们就在期待着CCTV将会如何来进行世界杯版权的分发。就在最近，优酷宣布他们已经拿下了2018世界杯的直播版权，央视这样的选择也是非常有意思的。

公告中优酷提到，他们已经成为2018世界杯央视指定新媒体官方合作伙伴，并拿到2018年俄罗斯世界杯包括赛事直播、视频点播、赛场花絮等多项权益。也就是说，从使用体验方面进行考量，优酷视频将会取代央视的CNTV成为网洛直播中观看体验最好的一个。

各家媒体的报道中都着重提到了一点，那就是优酷成为了三大视频网站中唯一获得本次世界杯直播权的平台。相比于爱奇艺和腾讯视频，优酷在世界杯比赛的直播上无疑占据了先机。纵观优酷视频的发展历史，这还是他们第一次进军足球直播领域。

值得一提的是，本次世界杯期间，国内用户不仅能够直接在优酷手机客户端和PC端观看64场世界杯比赛高清直播，还可以通过天猫魔盒、天猫魔屏收看世界杯赛事高清内容。可以看得出，CCTV与优酷的合作非常深入，尤其是他们放弃了电视端的独家播出权。

此前，优酷视频曾经直播过中国排球超级联赛的比赛，可以说积攒了一定的体育直播经验。当然，排球联赛的受关注程度自然不可与世界杯同日而语，因此优酷直播的服务器究竟能否承受还是个未知数。不过有一点可以肯定，优酷借此机会，终于拿到了大型体育赛事直播入场券。

纵观国内三大视频平台，腾讯视频手中握有完整NBA版权资源，足球直播却一直不温不火。爱奇艺则对于体育直播完全不上心，无论是足球还是篮球。此次优酷抢下世界杯网络视频直播版权，无疑对于其他两家视频平台产生了极大的威胁，尤其是这样的一个夏天。

这个夏天爱奇艺手中重量级的综艺节目无疑是改名之后的《中国新说唱》，腾讯的《创造101》也即将在6月底迎来大结局。相比于其他两家，优酷手中虽然有《这！就是铁甲》和《这！就是街舞》两款综艺节目，但显然用户的眼球都在另外两家的节目身上。于是，俄罗斯世界杯比赛的直播显然成为优酷获得用户关注度的最好机会。

有相关人士指出，优酷方面其实一直都在体育内容市场布局。机器人对战和街舞比赛，本质上都属于体育范畴之中。2018优酷春集大会上，优酷也对外宣布了下半年的自制剧集和网综计划。其中，大学生篮球联赛“斗牛”为形式的网络综艺节目《这！就是灌篮》是优酷下半年的主打节目。

《这！就是铁甲》和《这！就是街舞》有着一个类似的运营模式，那就是把综艺内容与阿里巴巴的强项电商相结合。《这！就是街舞》无疑是其中的佼佼者，节目与淘宝和天猫的合作让阿里看到了综艺节目可以大大的激发观众的购买力，尤其是这些选手和导师使用的产品。相比之下，俄罗斯世界杯的受众更加广泛，势必会引起更加强烈的购买热潮。不过，如何能够调动起购买力更强的女性球迷，成为了摆在优酷和阿里巴巴面前的重要课题。

从机器人对战到3V3斗牛，优酷希望增加自身体育内容比重的决心不可谓不强。不过，令人遗憾的是，虽然优酷今天已经官宣了与央视的合作，但我们在优酷的手机App上还没有看到世界杯相关专题。目前距离世界杯开幕仅剩不到20天的时间，拿下世界杯版权的优酷仍旧有许多工作要做。

优酷获得2018俄罗斯世界杯直播版权，这对于整个视频行业来说无疑是一件大事。PPTV聚力视频原本已经获得了大量的足球直播版权，此次在世界杯版权分销的竞争中并没有看到他们的身影，让人感到颇为意外。或许CCTV在选择合作伙伴的时候也有自己的考量，毕竟作为央视来说，很难选择强于自身的合作伙伴。

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