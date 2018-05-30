饿了么获批外卖无人机航线 即时配送新模式诞生

饿了么近日宣布已获准开辟中国第一批无人机即时配送航线，送餐无人机将正式投入商业运营。此次获准飞行的无人机航线共17条，均位于上海金山工业园区内，合计覆盖面积58平方公里，服务外卖商家100多家。

饿了么表示，无人机投入运营后平均每单外卖送达时间将缩短至20分钟以内。

此消息一出就引起了网友们的广泛讨论，表示以后的外卖都是空投的了，不少人认为这件事并不靠谱。但事实上，无人机参与送外卖，并非是像大家想的那样充当外卖小哥的工作。

事实上，无人机在外卖配送流程中只是作为运输工具而存在，形成“外卖小哥-无人机-外卖小哥”的作业模式，从而降低时间成本和人工成本。



饿了么无人机

具体的流程我们简单介绍一下。首先是A端的外卖小哥负责从商家取餐，然后将其进行集中，通过无人机将这些外卖发送出去；之后由B端的外卖小哥接收无人机送来的外卖，然后再分别送到附近的买家手中。

这套流程的好处在于，利用无人机在空中不受交通状况影响的优势，大大缩短配送的时间。也就是说，无人机在中间解决的是“中间几十公里”的问题。据了解，配送过程中无人机飞行距离将占到整个配送全程的70%，每名骑手的行驶路程将只有原来的15%。

这就意味着仅仅靠A端和B端两名外卖小哥的协作，就能够完成以前5个人的工作量。一方面提升了订单的处理速度，同时也能够增加外卖小哥的收入。

说到这里可能有人就会发现了，无人机的加入将目前整个外卖配送的结构体系都颠覆掉了，以往的一个人负责配送全程模式是一个线性的接配送流程，而新的模式则是区块化的配送流程。

这套体系其实更加接近于传统的物流行业，A端和B端的两个外卖小哥实际上是充当了“集散中心”的职能，实际上只解决各自负责片区的订单，而不用到处接单然后再到处配送。这其中所产生的效率是可想而知的。

事实上印度的外卖配送体系一直都是这样的，但是我们用无人机，他们却是用的人力，因此在效率上还是很低。

在设想中，这套配送模式也将大幅减少对外卖小哥的需求，因此如果无人机配送模式真正得到广泛运用，可能会有近一半的外卖小哥面临失业的窘境。

不过也不用太过于悲观，因为一旦这套系统成熟，那么就不会再局限于外卖行业，包括调度系统、运力组织等环节都将发生变化，即时配送行业将被重构，整个市场都将被重新点亮。

我们现在最快的同城配送一般来说还是会选择闪送，这种点到点的配送模式，和现在的外卖配送模式是一样的。而这个行业也将很快被无人机模式重塑，市场的需求会更大，效率也会更高，同时也会产生更多的工作机会。



闪送

当然我们也必须承认，这个行业还不会很快普及开来，这是因为有太多的客观因素在制约实际落地。首先一点，目前获批的无人机航线还很少，而且在将来也不会彻底开放，毕竟城市管理也不会允许满天飞的都是无人机。

其次是安全问题。一方面如何保证配送货物的安全，确保无人机不会被不法分子半道劫持下来；另一方面如何保障路上行人的安全，确保不会无人机故障导致货物坠落造成人员伤亡；还有就是如何保障人们的隐私安全，确保无人机飞在空中不会加装摄像头获取别人隐私。

以上这些都是需要论证和解决的问题，但我们也是怀着积极的态度来面对这个行业的变化。新事物的出现必定伴随着各种各样的问题，但是总方向是对的，无人机配送确实是离我们最近的高效化物流方案，且看它如何发展吧。

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