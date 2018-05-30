腾讯微博竟“复活”了:此时微视有点兴奋

腾讯微博沉寂许久之后，近日突然活了过来！本周一，腾讯微博突然进行了安卓版本的更新升级，更新内容为修复了一些BUG，而上一次的更新时间为2015年9月18日。

说腾讯微博“复活”过来其实也有点欠妥，因为过去三年间，iOS端的腾讯微博也一直有更新，只不过更新频率很低，如最新的iOS版本是在去年推出的。

腾讯微博的过往

腾讯微博于2010年推出，与搜狐微博、网易微博，新浪微博并成为“四大微博”。但是到了2014年，网易微博和搜狐微博先后宣布退出之后，腾讯成了仅存能和新浪微博竞争的对手。

但是腾讯孵化出微信之后，腾讯微博地位一落千丈。2014年，腾讯方面发布公告称，网络媒体事业部（OMG）进行调整，微博产品运营团队与新闻团队整合。从那时起，腾讯微博就进入了只维持基本运营，被战略性放弃地步。

说道腾讯微博跟新浪微博竞争中落败的原因，这里有两个方面：

一方面是，腾讯虽然坐拥上市用户基数，期间也进行了QQ、QQ邮箱、QQ空间与腾讯微博打通，即用户一旦更新QQ签名、说说，腾讯微博都会同步更新。但腾讯在微博的定位上一直是社交属性，并没有强化其媒体属性，做成平台。反观新浪微博，凭借KOL和各种红人明星，将自己打造成了媒体平台。

另一方面则最主要的，因为腾讯微博在腾讯内部其实一直处于一种防御型工具在使用，因此，腾讯并没有像微信一样做出太多的开放性创新。当腾讯有了微信这一强有力的城墙级产品后，腾讯微博便被火速放弃。

腾讯微博“复活”或是为了微视

腾讯微博突然有动静，这可能与腾讯要重建自己的分发的内容矩阵。主要涵盖资讯内容、视频内容（长视频、短视频）以及微博平台。以下我们可以了解到，腾讯目前在资讯和视频方面都有拳头产品，唯独在短视频和唯品上比较弱。

在资讯业务方面，腾讯启用了腾讯新闻、天天快报两个强势渠道，分别卡位于"编辑推荐”和“个性推荐”。

腾讯新闻主要是侧重于热点大事件权威报道、原创自制内容、精品版权掌握方面，主要是腾讯在新闻门户网站地位的承袭。

天天快报更侧重满足用户的个性化需求，主打优质海量的趣味性和好玩内容，以兴趣阅读和社会化分享为最大驱动力。主要对应的是今日头条这类的个新闻客户端。

腾讯长视频领域就不用多说，目前腾讯视频已经在自制剧以及自制真人秀这些方面都很大投入。唯独是在短视频领域是其最大短板，因此腾讯不得不复活了微视这款产品，并且还给与30亿进行扶持。

当腾讯大力扶植微视时也遇到了一个问题，就是缺少传播平台。早前抖音利用微博平台在短时间内就聚集了大批粉丝，并且还从微博哪里得到了大量的KOL资源，者完成了痘印日后通讯费的基础。

现在腾讯要复活微博业务，其实是为了给微视找一个内容输出口，并且还能为冷清的微博业务提供新鲜的血液。

最后要说的是，腾讯微博时隔3年突然“复活”，是否意味着新浪微博的好日子要到头了呢？

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