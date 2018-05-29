早报：博鳌亚洲论坛发声明撇清关系

【科技早餐】

●博鳌亚洲论坛：与“博鳌亚洲区块链论坛”毫无关系

针对闹得沸沸扬扬的“博鳌亚洲区块链论坛”一事，博鳌亚洲论坛发表声明称与该论坛无任何关系，博鳌亚洲论坛秘书处强烈谴责所有盗用博鳌亚洲论坛名义及标识的非法行径，并提请大家提高警惕，谨防被误导。

“博鳌亚洲论坛”在声明中称，有些会议或活动自称为“博鳌XXXX论坛”、“博鳌亚洲XXXX论坛”或“博鳌XXXX亚洲论坛”，甚至还造出“博鳌亚洲论坛委员会”“博鳌亚洲论坛组委会”等似是而非的名称；还有的论坛在博鳌亚洲论坛年会的主会场举办，甚至在宣传中盗用论坛年会的图片、模仿论坛的标识，企图混淆视听、蒙混公众，对博鳌亚洲论坛的名誉造成侵害。



博鳌亚洲论坛

【行业热闻】

●蔚来汽车在美国证券交易所提交上市文件

据彭博社报道，电动汽车初创企业蔚来汽车在美国证券交易所提交上市文件，计划融资约20亿美元。据透露，蔚来汽车下属的蔚来资本即将完成5亿美元离岸基金的首轮融资，并利用这笔资金投资新型汽车技术。

●上海地铁全线已支持微信扫码进站

上海地铁日前正式支持微信支付，开通并绑定微信支付免密支付后，即可通过扫描二维码进出站，该技术现已覆盖上海地铁全线。使用该支付手段需要下载上海地铁官方APP“Metro大都会”，并在支付方式管理中选择微信支付。

●索尼PS4 5.05固件遭破解

据报道，基于5.05固件的PS4现已遭破解，破解流程与之前4.05固件类似，不限机型。不过该破解仍然没有解决关机重置问题，每次关机或者重启后必须再运行一次破解。

●苹果中国iCloud数据中心建设已开工

苹果中国近日宣布其贵安iCloud数据中心已正式开工，预计在2020年完工。iCloud中国数据中心的建立将大幅降低成本，本地服务器也能够保证更高的传输效率。除了贵安iCloud数据中心之外，苹果还将在内蒙古乌兰察布市建立数据中心。

●腾讯微博Android版三年后突然更新

腾讯微博Android版近日突然迎来了更新，这让不少人都吓了一跳，毕竟这款应用上一次更新还是在2015年9月，至今已经过去了将近三年。这次更新后版本升级到了6.1.3，但内容仅仅是修复BUG。腾讯已经放弃了微博产品，这次更新到底是给谁用的呢？

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