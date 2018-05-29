移动支付新场景—乘车码:二马争夺新焦点

购物、理财、共享单车这些移动支付场景，我们在已经习以为常。现在，公交出行也已成了移动支付重要的场景。没有意外，腾讯和支付宝依旧是两个最主要的参与者以及推动者。

日前，腾讯乘车码落地和在谈的城市有70座左右。而且腾讯CEO马化腾还亲自去合肥、广州、重庆和深圳四座城市亲自体验了一把，可见腾讯对于乘车码的重视程度。

支付宝同样不示弱，今年5月支付宝方面曾表示，支付宝乘车码已经在覆盖国内50多个城市（济南、南京、沈阳等），未来一年，这个范围将扩大到超过100个城市。

腾讯和支付宝纷纷抢滩“乘车码”

乘车“刷手机”或是乘车“扫码”并不是什么先显示。其实支付宝早就在2014年率先在2014年6月18日，就已经联合住房和城乡建设部IC卡应用服务中心推出了类似的“城市一卡通”功能，而双离线二维码技术也是支付宝方面第一次使用。

即便是支付宝相对于腾讯有先发优势，但全国攻击奥出行也并没有被支付宝一家独占。相反，腾讯在很短时间内就推广到了近70个城市。

对于腾讯和支付宝来讲，这还仅仅是个开始。因为当前全国总计有334个地级行政区（地级市、盟、地区）。也就说，支付宝和腾讯两者的加起来多覆盖的城市还不够一半，今后发展空间巨大。

另外在迅速推进城市覆盖数量方面，腾讯和支付宝的方法大同小异，如支付宝在西安落地乘车码时就推出首单免费活动，而腾讯在郑州推广时，也打出了“1分钱乘车”这样的标语。

推广“乘车码”仅仅是个开始，腾讯和支付宝想要的还有很多，比如大数据。因为出行是连接线上和线下的有效途径。乘车码的出现让腾讯和支付宝在公共出行领域实现了全覆盖，即打车（共享汽车）、公交出行、共享单车。

它让腾讯和支付宝解决了“人从哪里来，去哪里，干什么”的问题。除了可让用户更喜欢使用只懂支付之外，更多是经过大数据挖掘可以让腾讯和支付宝获得贡多商业机会，比如广告等。

另外，乘车码得以快速推广，政府也是背后的一大功臣。主要是因为当前公交出行投币和办卡的方式已经严重滞后，而且公交通运营系统的独立封闭，也在移动程度上造成了资源的浪费。

调研发现，85%用户乘坐公共交通有许多痛点，例如找不到零钱、忘带公交卡、找充值点不方便、公交卡余额不足、排队购票等。

现在“乘车码”多带来的智能交通就能解决这一点，另外大数据还能够试试反馈到交通和公交运营公司，从而实现合理调配资源。无现金和无纸化操作，也能大大节省城市公交的运营成本。

争夺“乘车码”背后的逻辑：无现金社会

微信和支付宝在移动支付上一直在跑马圈地，都试图将更多的用户全进自己的生态圈，反过来这也使得更多的领域正在移动支付所渗透。

由于用户在使用移动支付是，会捆绑银行卡以及身份信息，驾驶移动支付渗透的场景越来越多，因此用户的画像，正在变得越来越精准，这就会今后信用体系的建立提供很好的样本。

“人从哪里来，去了哪里，干了什么”都会被记录，一旦这些被采纳，用户们的画像和信用记录就被被接纳，这样我们距离无现金社会也就不远了。

今年初，支付宝曾提出将推动我国在未来5年内进入“无现金社会”。8月1日至8日，支付宝宣布多个城市举办“无现金城市周”大规模营销活动;同时，微信支付也宣布开启“8·8无现金日”活动。

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