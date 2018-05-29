腾讯或放弃QQ影音 工具型软件前途难料

之前有爆料称QQ影音的官网已经无法打开，疑似是被腾讯放弃，引起了网友们的一阵唏嘘。尽管后来我们发现该网站已经恢复了正常，软件也能够正常下载和安装，但同时我们也留意到，这款软件的最后一次更新还是在2016年4月14日，竟有两年多没有更新了。

由此我们也判断，腾讯对于QQ影音早已属于搁置状态，基本等于已经放弃了，至今仍然没有关闭下载可能是因为该产品是腾讯为数不多的网友们口中的良心软件。

QQ影音是一款非常纯粹的播放器软件，支持Flash、RM、MPEG、AVI、WMV等几乎所有主流格式，安装包小，CPU占用少，而且完全没有广告和插件。这样单纯的产品在这个时代已经非常少见了，更何况这还是一向被认为“见钱眼开的”腾讯的软件，也难怪网友将其称为“腾讯最后的良心”。



QQ影音

但不得不承认的是，这样的“良心”软件今后可能都不会再有了，因为时代已经变了。这是所有工具型软件所面临的共同的困境。

在传统年代，这类实用工具型软件的主要收入方式就是靠出售备份和授权，但是显然这一套如今已经吃不开了，网络的大环境下人们已经无法接受花钱去获得某项具体的工具，免费成为了市场的主流。

在这样的压力下，这类软件只能够通过植入广告来维持收入。这样的例子我们应该还是挺熟悉的，比如解压工具WinRAR原本就是需要购买激活码才能使用的，但后来也推出了免费版，只是每次使用都会弹出广告来。

还有一些有基础实力的软件厂商则将实用软件转化成了某个产品的附属功能，从而通过主产品来获得盈利，而工具就当是白送的了。比如腾讯视频。

其实QQ影音和腾讯视频都是腾讯早年间推出的播放器，但是腾讯视频如今已经成为腾讯的视频播放平台，尽管也能够播放本地视频文件，但其中的视频资源库才是其核心，播放功能算是白送。所以腾讯视频至今还在更新，而单纯的QQ影音早已无人负责了。

但我们会发现这样一个问题，那就是作为“附赠品”的工具往往功能性上都不如纯实用性工具强大，也不够专业，因为厂商的盈利点并不在这里，只要能够照顾到主服务，够用就行了。这一点我们可以对比下腾讯视频和专业的VLC，两者在视频播功能上相差甚远。

因此我们担心的是“劣币驱逐良币”，即一个马马虎虎的免费产品逐渐取代那些专业的付费工具，而这也确实已经成为市场的主流，很多过去知名的软件已经被迫停更了。

说到这里，另一种工具型软件的转型方式就不得不提了，那就是付费订阅，即将以前一次性购买授权的软件变成按时间付费订阅的形式，用户可以根据自己的实际需求，花较少的钱购买合适期限的授权。

这种方式似乎已经成为主流大厂的共识，比如微软的Office 365和Adobe公司的Adobe Creative Cloud。但是必须要说的是，这种方式只适合于Office和Adobe这种刚需的生产力工具，而且还得是大厂，那些中小型公司的常规工具软件并不适合使用这种方法。



Adobe Creative Cloud

原因其实也很简单，那就是不划算。这类软件的使用频率其实并不高，如果付费订阅的话将会有大量的限制时间，这对用户来说也是很吃亏的。

其实我们今天还没有谈到盗版破解的问题，但是我们不打算聊这个话题，因为不在今天的范畴内。只是这会加剧工具型软件的市场崩溃。

综合以上的情况我们就清楚地发现，工具型软件已经无法再做到既无广告、又无插件、还很专业了，付费买断没人接受，付费订阅成本也很高，这个市场几乎已经走到头了。

只是我们有些不甘心，到底有没有办法能让这些好的工具既能赚到钱，又不会花费用户太多的钱。

随着区块链技术的发展，我们在设想一种新的软件授权方式，可以按使用次数收费，每用一次收一次钱。这样区块链技术保证了每一次授权都是有效且可产生收入的，同时用户的使用成本也大幅降低，还能获得更加专业的工具效果。

今天说了这么多开始只是感慨QQ影音这样的良心软件就要成为历史，但后来也不知不觉探讨起了这类软件今后的路，总之我们不忍心让这样的工具彻底消失在历史中。

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