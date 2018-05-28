三摄时代来了？新iPhone可能也要用

今天的手机在我们手中再也不只是打电话以及发短信的工具了，它已经成为了我们生活中必不可少的一部分。现在的手机可以代替钱包，可以看视频直播甚至可以代替电脑办公，当然，如果说用户们买手机最看重的是什么，那拍照和性能绝对是人们最为关心的两点。性能方面自然不用多说，一台拥有优秀性能的手机自然会受到无数消费者的追捧，比如说苹果的iPhone，而拍照能力对于手机来说同样重要。





如今的手机拍照技术虽然没有达到像单反相机那样出色，但是它已经可以代替大部分照相机以及数码相机了。因此我们常常会看到许多人在外出旅行的时候仅仅只需要一部手机就能够代替相机去记录旅途中那些美好的瞬间。当然，谈及手机拍照，它在手机发展史中也留下了非常多的痕迹。

最初的拍照手机仅仅只能达到“拍照”而已，对于像素和照片清晰度来说，那是的手机还远未达到人们的预期。自从智能手机横空出世，像前置摄像头以及超过百万像素的拍照技术也已经来到了我们的身边。然而，随着手机技术的发展，手机摄像头也愈发精致，像百万像素、至美一拍、柔光双摄这些都记录了智能手机拍照技术的发展历程。





2018年，徕卡三摄的出现让我们看到了手机拍照技术又取得了非常重要的突破，从单摄到双摄再到三摄，这些也预示着未来手机将会进入三摄时代。值得一提的是，近日有消息称新一代的iPhone产品也将有可能搭载三摄技术，这条消息也证明了手机进入三摄时代并不是空穴来风。如果未来手机都将搭载三摄技术的话，那么手机的拍照能力又将会有一个质的飞跃，这对于对手机拍照技术有着非常严苛要求的用户来说无疑是福音。在徕卡三摄出现的时候我们看到了它的能力，无论是对焦、变焦还是夜拍能力它都称得上是顶级。

虽然目前没有非常明确的消息可以证明新品iPhone就将搭载三摄技术，但是相信这绝对将会成为未来手机拍照技术发展的一种趋势，看到如今手机拍照技术的强大也由衷地期待着未来拥有三摄技术的手机给我们带来更多意想不到的惊喜！

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