5亿人都在玩小游戏 那腾讯的“大”游戏呢？

微信小游戏又创造了神话，不到半年的时间里单单《跳一跳》一款游戏就已经达到了3.9亿。整体小游戏的用户数量更是惊人，已经达到了5亿的量级。要知道，整个微信的月活跃用户是10.4亿，不到半年就积攒了5亿的小游戏用户，可以算得上是一个奇迹了。

小程序上线之初，就有许多人开始计划着推出一些游戏产品。当时，微信上只有《跳一跳》这一款小游戏。随着四月份放开小游戏程序接口，小游戏正式在微信用户中引爆。五一期间“最强弹一弹”成为了爆款，这也让人们看到了小游戏真正的实力。

其实，小游戏的兴起早有苗头。金沙江创投董事总经理朱啸虎在最近的采访中曾经公开表示，小程序势必会成为下一个风口，而其恐怖的吸金能力令其他的一些产品望尘莫及。这其中，小游戏的未来是最值得人们期待的。4月26日的时候，微信团队公布了小游戏的首份成绩单。这份成绩单印证了朱啸虎的猜测，多款微信小游戏用户规模已经超过1亿人，其中一些游戏单月安卓端流水超千万。

就像我曾经在《五一假期，你被微信小游戏弄烦了吗？》一文中所说的那样，微信小游戏每天都在创造着新的奇迹，而第一个奇迹的缔造者就是《最强弹一弹》。如果说《绝地求生》这样的游戏成为游戏直播热门，我想大部分人都不会奇怪，但虎牙这样的直播平台给《最强弹一弹》开设了相关专区，就足以说明一些问题了。

人们不禁要问，微信小游戏究竟抢了谁的风头呢？其实，他们抢的正是自家手游的市场。本月中旬的时候腾讯公布了2018年第一季度财报，这其中就提到了微信与腾讯游戏部门的情报。令人意外的是，腾讯游戏部门开始出现了业绩趋平、涨幅下跌的状况，但微信小程序方面则再次迎来了他的史诗时刻。

众所周知，手机游戏占据了大量国内轻度玩家市场，而腾讯正是国内最大的手机游戏厂商。随着技术的进步，手机游戏的画面在不断提升，而游戏的容量也在不断的提升。对于大多数普通玩家来说，手机性能的要求越来越高，显然脱离了便捷的范畴。与之相对比，微信小游戏随玩随装，容量小的特性更适合当下的用户。

手机游戏的厂商应该会感到危机，在他们还需要努力获得流量的时候，微信作为目前互联网流量最大源头给小游戏提供了一个坚实的基础。这也意味着微信小游戏相比于其他手机游戏有着得天独厚的优势，对于这些手机游戏的冲击力也更大。

当然，微信团队也并非高枕无忧。虽然腾讯需要让手机游戏收入在整个公司的份额进一步调低，但他们还需要保住自身在国内游戏市场的领导地位。因此，腾讯内部后续要如何发展微信小游戏还是一个未知数。微信小游戏的商业模式还在完善之中，但变现能力已经让许多人印象深刻。在我看来，微信团队可以选择与手机游戏厂商合作，推出一些试玩demo量级的小游戏，从而实现商业模式的升级。

微信小游戏的未来远比人们想象中要可怕的多，社交与游戏在这一表现形式上真正的实现了融合。普通用户的兴趣与习惯是比较容易改变的，这也是微信团队的机遇。与普通手机游戏不同，微信小游戏已经属于了蓝海的范畴。未来，微信小游戏与手机游戏是合作还是竞争仍旧有待观察，当然，腾讯自家产品互相竞争已经不是什么新鲜事了。

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