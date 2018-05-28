早报：微信小游戏已拥有近5亿用户

【科技早餐】

●微信小游戏已拥有近5亿用户

研究公司QuestMobile近日发布了微信小游戏《跳一跳》的数据，这款只有4MB大小的游戏截至3月份已经积累了3.9亿玩家。据腾讯第一季度财报显示，微信平台目前已经有超过500款迷你游戏，拥有了4.57亿用户。

除了本身平台用户基数的优势，微信还认为，微信小游戏的加载速度比HTML5快30%也是其成功的原因。



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【行业热闻】

●天猫精灵智能音箱销量已突破300万

天猫精灵日前公布了其销量已经突破300万，为中国第一，世界第三。同时还发布了儿童智能音箱，专门为儿童设计，拥有多项为儿童设计的功能，包括精灵说、一键听、扫立读、亲子聊和声光控等。

●刘强东：下个十年希望帮助更多贫困家庭

刘强东在京东老员工家宴上表示自己上一个十年的梦想已经实现，下一个十年希望能帮助更多贫困家庭，让更多孩子得到希望；让年迈、身患疾病、没有钱救助的父母们得到希望；让没有工作的人得到有温暖的、有温度的、有保障的工作；让贫困的地区得到发展。

●诺基亚5月29日将举办新品发布会

诺基亚靠着几款Android机型又有了自己的市场，近日他们在推特表示，将在5月29日举办新品发布会。分析称此次发布会新品可能是前不久在国内发布的诺基亚X6，搭载高通骁龙636处理器，运行Android 8.1系统，后续承诺可升级到Android P。

●微软：Windows Defender超越第三方杀毒软件

微软在最新一篇博文中引用AV-TEST的测试结果，表示Windows Defender已经超越了第三方杀毒软件，在性能测试环节，Windows Defender在总分6分中得到了5.5分。

●马化腾：中兴事件是个警钟

马化腾在周末的论坛活动上表示，中兴通讯的事件让每个人都更清楚地意识到，无论在移动支付上多么先进，没有手机、芯片和操作系统，就仍然无法与别人竞争。他还承诺称将推进中国半导体行业的发展。

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