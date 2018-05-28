估值两百亿的喜马拉雅 其实是有声领域的爱奇艺

令喜马拉雅FM没有想到的是，最近的一次企业家论坛上，投资人戴志康把他们给卖了。无论是估值200亿，还是明年的A股上市计划，都把这家11年创办的国内音频分享平台放在了风口浪尖上。显然，大部分人没有注意到原创内容制作给予喜马拉雅的赋能，可以让他们有着比肩爱奇艺的光明未来。

大嘴制作人开炮之后，喜马拉雅内部还是非常冷静。随即喜马拉雅FM联合创始人兼联席CEO余建军出面对估值和IPO上市计划进行了回应。只是简单的澄清IPO传闻，并没有透露出其他令人遐想的消息，足以见得喜马拉雅低调的特质已经深入每一个人的行动中。

其实，此前就有传言表示喜马拉雅正在重新搭建VIE结构，并希望能够在香港上市。这样的传闻是来自于青岛城市传媒股份有限公司发布《关于拟参与认购美元基金的公告》。这家传媒公司将以不超过4000万美元的公司自有资金认购Grand Everlasting Limited Partnership，而该美元基金将投资国内某移动互联网音频行业企业预计间接占据标的公司1%左右的股权。还有知情人士表示，喜马拉雅的估值已经达到240亿元。

无论是240亿元的估值，还是在香港上市，都与戴志康的言论有所出入。不管怎样，这些传言都表现了喜马拉雅的硬实力。作为一家成立不过7年的公司，16年小米投资之前，喜马拉雅没有得到互联网巨头的关注。在这种状况下依旧能够走到今天，也是一件颇为不易的事情。

自iPhone在中国推出之后，Podcast带火了博客这个概念。随后，国内的音频平台也如雨后春笋般应运而生。这其中，荔枝fm、喜马拉雅、蜻蜓fm、网易云音乐以及考拉fm无疑是其中的佼佼者。

音频平台在发展初期其实是伴随着同质化的问题。一方面，人们开始并没有为播客节目付费的意识，因此播客内容的创作者对于平台的投放并没有选择性，他们会选择那些对于自家播客内容审核最为宽容的那一家进行投放。另一方面，大多数音频平台对于自身发展并没有一个清晰的定位，导致了这些音频平台同质化较为严重。

然而，只要培养出固定的受众群体，甚至使其变成整个互联网行业的一个风口，付费就会随之诞生。在音频内容的付费收听上，喜马拉雅无疑走在了前列。如果想要吸引用户付费，自然需要颇具吸引力的原创节目，在这一点上喜马拉雅下的功夫一点也不比爱奇艺这样的视频平台少。

去年12月3日的时候，喜马拉雅举办了第二届知识狂欢节。当时为了推广这次活动，喜马拉雅在各个院线投放了大篇幅的贴片广告，马东、蔡康永和郭德纲四个40+的老男人向你重复三遍他们在喜马拉雅开设的原创付费音频节目，相必会让很多人记忆犹新。这样的三个不同领域的“名嘴”，基本可以覆盖喜马拉雅现在主要覆盖的付费内容方向：脱口秀、公开课和传统艺术。当然，有声读物也是一个重要的收入来源。

喜马拉雅希望能够成为音频平台上市第一股，尽管他们一直是个很低调的公司。其实，从市场情况来分析，喜马拉雅拥有4.7亿激活用户，市场占有率为73%，可以说是整个市场上毫无疑问的领头羊。公开资料显示，喜马拉雅FM头部产品马东的《好好说话》的订阅用户为18万，而这一节目的费用为198元。也就是说，单单一款节目就给喜马拉雅带来了将近4000万的收入。喜马拉雅手中还掌握有许多这样的内容创作者，这些也是他们估值能够超过200亿的底气。

喜马拉雅上市其实是迟早的事情，毕竟知识付费和音频平台这两个互联网行业风口，喜马拉雅都占上了。即便如此昂贵的课程也能有18万人购买，营收能力自然不会被投资者所怀疑。那么，如何能够发掘更多的原创内容呢？这或许才是喜马拉雅的决策者们需要好好考虑的事情。

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