Apple Pay为何走得这么艰难？

咨询机构eMarketer最近发布了一份报告，报告统计了美国使用人数最多的几款移动支付产品，而出人意料的是，排在第一的既不是苹果的Apple Pay，也不是谷歌的Google Pay，而是星巴克APP。

根据该报告显示，星巴克APP在全美的用户数高达2070万，而Apple Pay以1900万排在第二，第三和第四分别是Google Pay的970万和Samsung Pay的840万。

这时候我们不禁要问一个问题，为什么Apple Pay推行得如此之艰难，甚至还打不过一个卖咖啡的APP？



Apple Pay

这其实要从两个方面来看，首先是欧美市场自身存在的问题。与中国在移动支付方面的快速普及不同，欧美市场由于信用卡的使用习惯已经延续了数十年，人们更习惯于使用信用卡而不是掏出手机来进行支付。

中国因为现代银行业发展起步晚，跳过了信用卡阶段直接进入了移动支付时代；而欧美发达国家并不具备这样的条件，他们在信用卡社会中沉浸了数十年，是有很大惯性的。

这就好比建设城市，如果是从沙漠里凭空修建一座新城市，那么这个城市一定是最现代最合理最效率的；但如果是从老城市上去改造，那么一定会遇到困难。而现在的欧美在移动支付方面就相当于这个老城改造。

eMarketer的分析报告认为，美国2018年移动支付用户的数量将会增加14.5%，达到5500万。但这显然不算理想，要知道中国去年的移动支付用户数量就达到了5.62亿，移动支付规模达到202.9万亿元。

在本质上，信用卡在使用便捷度上并不会比移动支付差，这就更加导致新的支付方式推广困难。更重要地，这还涉及到既有利益的问题。

以信用卡为代表的传统金融业在遭遇Apple Pay这样的“外来户”时始终是保持谨慎防范的态度的，而且在欧美这样的传统行业根深蒂固，在市场、政治等领域都有坚固的势力保障，Apple Pay想要打破这层壳谈何容易？

Apple Pay还有一个问题是只能在苹果设备上才能使用，将一种支付方式局限在一个平台之上，而且还是卖得如此之贵的平台，Apple Pay本身的门槛就要高出别人许多。

倒是Google Pay的覆盖范围比较广，但是商家们却不太看好。Samsung Pay的商家接受度高达80%，但用户却不喜欢用。总之这些移动支付都存在自己的问题，在对抗信用卡上找不到突破点。

现在Apple Pay又有了新的对手，那就是大型零售渠道本身。作为美国人的主要购物场所，像沃尔玛、百思买这样的大型连锁超市也在推销自己的移动支付APP，在一定程度上分流了Apple Pay的用户。而目前排名第一的星巴克APP也就是属于这个范畴的。



星巴克APP

在欧美市场遭遇这样那样的问题，那么Apple Pay把目光投向亚洲市场怎样呢？结果也是不理想。

在亚洲市场实际上也就是等于在东亚市场，因为南亚和东南亚因为经济相对落后，苹果的产品本身普及率就不高，更不要提推广Apple Pay了。

这样一来实际市场就只有中国、韩国和日本了。在中国，支付宝和微信支付这两个大鳄占据了第三方移动支付市场90.6%的份额，Apple Pay想要分到一杯羹实在有些困难。

而在韩国，作为三星的大本营，苹果的机会也不是很大。最后Apple Pay可能只有在日本还有抢占市场的可能。

最后我们会发现，Apple Pay最大的希望还是在欧美地区，但是这需要一个相对较长的市场教育过程，毕竟几十年的信用卡市场是不会那么容易被渗透和取代的。

苹果现在也在努力与银行进行合作，拉拢大型商家合作伙伴，Apple Pay业务不会因为世界市值第一的身份而变得容易，要做好打持久战的准备。

从这个角度来看，我们中国早就走在了世界的前面。

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