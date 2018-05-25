刘海屏的时代 无刘海会有违和感吗？

在去年年末，相信在手机界中总会听到这样的话语：“全面屏手机带个刘海儿好奇怪啊、这个刘海儿难看死了等等。”然而到了今年开始，我们能看到的新品旗舰手机几乎都开始为刘海儿代言了。这也不禁让很多人感叹手机将会进入刘海屏的年代，而这一切的“始作俑者”就是去年苹果饱受争议的新品iPhone X。





iPhone X可谓是占领了去年好几个月的手机关注度，为此，我们也常常能在各大网站中看到“刘海儿”和“Face ID”这两个关键词。虽然一开始人们对它的外观设计非常不适应，但是2018年新品手机的出现也算是让人们又一次看了眼界。也正是因为这些新品手机的发布让人们也越来越相信刘海屏将会成为未来全面屏手机的标配。从OPPO R15到vivo X21再到华为P20，这些旗舰机无一例外都采用了当下最为流行的刘海屏。而且在这个月底，让众多米粉期待的小米全新旗舰机小米8也极有可能搭载刘海全面屏。如此看来，刘海屏的趋势似乎不可逆转。





然而，就算是刘海屏盛行的今天，我们依然能够从今年的新品旗舰机中找到没有刘海的新品手机，比如三星S9和小米MIX2S。在刘海屏盛行的时代，它们的存在有违和感吗？这个问题用户是最有发言权的，而从这些手机的销量和受欢迎程度来看，答案也是显而易见，它们的人气丝毫不输那些带有刘海屏的旗舰机们。





当然，它们不采用刘海的原因大多数是因为继承了上代手机的标志性外观，像三星的上下对称是设计从三星S8就开始运用了，而小米MIX系列的下巴全面屏也是其非常重要的标志。虽然现在刘海屏已经成为了一种趋势，但是它们的存在非但不是离经叛道，还更加突出了自己的个性，这也深受广大用户们的喜爱。

其实，无论是现在流行的刘海屏还是其他类型的全面屏，它们都为手机屏幕的发展做出了自己的贡献，并且它们也都有着自己的忠实粉丝。今年下半年也将会有更多新品手机出现在我们面前，而我们也更加期待它们能够让我们看到更加不一样的外观和惊喜。

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