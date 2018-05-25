早报:Uber自动驾驶车祸原因披露 马化腾回应投资差评

【科技早餐】

●Uber致命车祸调查结果：发现行人但并未紧急刹车

据美国国家运输安全委员会公布的初步调查结果显示，在今年3月发生的Uber自动驾驶汽车致命车祸中，自动驾驶汽车在事发前6秒钟发现了遇难者，但并未停车，原因是紧急刹车已被禁用。

据了解，当时，汽车由计算机来控制，自动紧急刹车功能并未启用，目的是为了降低汽车发生不稳定行为的可能性。相反，Uber依赖于人类司机来干预。但这套系统又不能提醒人类司机。

Z点评：就现阶段的道路情况而言，自动驾驶汽车上路测试的风险性很高。



Uber致命车祸调查结果（图片来自tech.sina.com.cn/it/）



【行业热闻】

●马化腾回应腾讯投资差评：业务团队没做好尽职调查

针对腾讯投资差评一事，腾讯董事局主席马化腾在朋友圈中表示，“之前不知道这个case。原为效率而下放一些小额投资权给业务部门。目前看业务团队并没有做好尽责调查，我们会负责任解决好。”5月23日，自媒体“差评”宣布完成3000万A轮融资。但因为差评公众号内容频繁“洗稿”受到外界质疑。

●苹果在iPhone 6发布前就已知道其存在设计缺陷

在一起关于iPhone 6/6 Plus出现的制造问题“Touch Disease”的诉讼中，法院曾要求苹果公司提供相关机型的内部测试文件。据该案件法官称，苹果在iPhone 6/6 Plus发布之前就已经知道了导致此问题的设计缺陷。苹果提供的内部测试文件还还没完全公布出来，不过负责审理此诉讼案件的法官露西·科赫（Lucy Koh）在本月初谈及该案件时透露了部分信息。

●Uber新建巴黎研发中心 主要开发飞行出租车项目

Uber宣布将在法国巴黎建立一个新的工程研发中心，主要用于开发该公司的飞行出租车项目。该位于巴黎的研发中心将是Uber在美国地区以外的首个实验室。Uber计划在未来5年内向该实验室投入2000万欧元（2340万美元），来解决研发飞行出租车项目过程中遇到的技术难题。

●联想杨元庆:这几年越来越扛得住被黑

联想集团召开业绩发布会，联想集团董事长兼CEO杨元庆笑称执掌联想后“越来越扛得住被黑”。同时联想集团CFO黄伟明回应称：肯定会考虑，联想是中国企业，需要一个平台让中国投资者参与。公司正在研究这样的机会。

●索尼CEO称要开发可移动的产品

索尼新CEO吉田健一郎(Kenichiro Yoshida)要把索尼带入一个全新的发展方向，将来有可能进军汽车领域。吉田健一郎说：“凭借我们的半导体业务，事实上我们已经在帮助其他公司驱动一些可移动的产品。坦率地讲，我也想创造一些可移动的产品。在我担任索尼CFO时，我就曾想过，我们能否开发一款高尔夫球车或扫地机器人。”

●途牛发一季度财报：营收4.81亿元 净亏损2380万元

途牛旅游网发布了2018财年第一季度财报，净营收为4.805亿元人民币(约合7660万美元)，较2017年同期增长5.4%。净亏损为7160万元人民币(约合1140万美元)，而2017年同期净亏损2.874亿元人民币。基于非美国通用会计准则，净亏损2380万元人民币(约合380万美元)，而上年同期净亏损2.262亿元人民币(约合3290万美元)。

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【科技杂谈】

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PS4虽然赢了 但索尼的在线服务已落后时代

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