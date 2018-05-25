PS4虽然赢了 但索尼的在线服务已落后时代

本世代的游戏主机已经走到了尾声，显然这个世代的赢家已经确定无误是属于索尼了。索尼互动娱乐（SIE）社长小寺日前在接受时表示，截至2017年度末索尼PS4累计销量已经达到7900万台，游戏软件年销量2亿4690万份。

而距离本世代结束还有两到三年，索尼PS4最终可能会踏进1亿台销量的大关。在家用游戏市场逐渐萎缩的状态下还能保持这样的装机量，这个成绩无疑是出色的。

但是不得不说，尽管索尼在整体上赢得了本世代的最终胜利，但是在在线服务方面却始终为用户诟病，认为其无法与微软的服务相比。

我们可以看一下这些数字。微软的Xbox One销量大约是PS4的一半，也就是4000万台左右，但其在线服务Xbox LIVE的用户数却高达6000万。而索尼坐拥7900万的装机量，在线服务PlayStation Network（PSN）的用户才8000万。

这与微软比起来，索尼显然在在线服务方面有一定的差距。下面是我们认为的索尼的在线服务不够人性化或是存在的一些问题。

第一是网络联机服务方面，通过对玩家用户的调查，索尼PSN的联机体验要弱于微软的Xbox LIVE服务，主要是体现在联机流畅度上。微软作为一家互联网公司，在网络方面的研究确实要比索尼强不少，这一点笔者自己也能感受得到。

除了联机速度之外，现在的微软Xbox LIVE服务已经可以实现跨平台联机了，也就是可以让Xbox玩家与PC玩家进行联机，与任天堂Switch玩家进行联机，部分游戏甚至还可以与iOS和Android平台的玩家进行联机。而索尼的联机服务只能局限在自己的平台内。

第二，索尼的PSN服务是分区服的，国服、港服、日服、美服、欧服等等都互相独立，每一个服都需要一个单独的账号；而微软的Xbox LIVE则是全球统一大区，玩家只需要一个账号就可以在各个区服之间自由切换。

这个设定导致了后面一系列PSN不人性化的地方。首先，会员服务不通用，也就是说如果玩家仅仅在港服开通了会员，那么其他区服是不享受会员特权服务的；而微软只需购买一次会员，全球所有的区服就都享有会员特权。

其次，购买的数字游戏不通用，玩家购买的索尼数字版游戏也是仅仅能在当前区服使用，如果想在别的区服获得还必须再买一份；而微软则是只需要购买一份，就可以在任何区服的商店进行下载。

第三，索尼PSN商店的游戏分语言版本发售，比如一款游戏同时拥有多种语言，那么在PSN上可能会分成好几种版本发售，而微软则是购买一次就能获得所有语言版本的使用权。

而且在对待追加语言方面索尼与微软也采取的是不同的政策，当一款游戏在后期的更新中追加了某个语言，微软能够直接提供免费的更新，而索尼则当做新游戏发售，需要再买一遍，之前的《生化危机》就是如此。

第四，拒绝方便玩家的订阅服务。我们知道EA公司推出的EA Access服务，只需要每个月缴纳一定的订阅费用，就可以够玩该服务游戏池中的大量游戏，并提供一定的购买游戏折扣。但是索尼拒绝让EA在PSN平台推出该服务，而微软则欣然接受。

不仅如此，微软自己还推出了类似的Xbox Game Pass服务，玩家每个月只要花很少的钱就能玩上几百款游戏。而索尼方面则完全保守地毫无这方面的打算。

经过这一系列对比，我们会发现索尼在在线服务方面真的非常不人性化，甚至可以说是在强行逼玩家多花钱，显得非常霸道。而微软则似乎处处都在想着帮玩家省钱。

这对索尼其实是不利的，尽管现在看起来索尼的这些服务能够促进玩家多消费，但这挣的都是快钱，是很短视的策略。我们知道订阅服务的时代已经来了，这是不可阻挡的。

苹果按单曲或专辑购买音乐的iTunes市场逐渐被流媒体订阅服务的Apple Music取代，Adobe公司的产品也都从卖单个软件转变成订阅形式，索尼音乐自己都在不久前说要加大付费订阅服务投资，可见订阅服务才是未来。

而索尼PSN目前如此陈旧的商业形式在将来一定会被用户抛弃，从现在的用户数量就能看出端倪了。如果SIE执意不接受新的形式，不肯放弃眼前的利益而考虑长远的发展，那么迟早会被用户抛弃。

索尼在游戏业务上整体而言是成功了，但在线服务的落后谁又能保证不是那个“阿克琉斯之踵”呢？

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