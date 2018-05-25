CESA2018自动驾驶成重点:百度演示无人驾驶车

2018亚洲国际消费电子展（CES ASIA）将于6月13-15日在上海举行，今年AI、5G、汽车智能网联和自动驾驶等技术将是此次展会的最大亮点，其中车联网还有自动驾驶在今年的展出面积较上届增长近50%，吸引了超过近60家汽车技术展商参展。



CESA2018自动驾驶成重点（图片来自http://auto.163.com）

本届CESA汽车展区：“史无前例的大”

2018 CES ASIA将产生历届规模最大的汽车技术展区，展出面积较上届增长近50%。除了有百度、本田汽车和现代汽车这些“老面孔”，今年“新人”的看点也是颇多，如3M、拜腾、起亚汽车、一汽红旗、广汽研究院、零跑汽车、三菱电机、索菱、奇点汽车以及联合汽车电子等企业一起同台亮相。

除此之外，为了更直观地展示自动驾驶相关的技术，2018 CES Asia将继续放开室外场地演示，届时百度、零跑汽车等将在室外场地进行L3（有条件自动化）和L4（高度自动化）两个级别的自动驾驶试乘活动。



CESA2018自动驾驶成重点（图片来自http://auto.163.com）

除了有史无前例的大展台，今年“自动驾驶”也是CES ASIA重要的论坛的议题，届时会有包括传统汽车厂商，以及互联网车企等行业高层的探讨和交流。

拜腾CEO兼联合创始人毕福康博士将会介绍拜腾突出数字力量和自动驾驶特点。

自动驾驶成了香饽饽，机遇与挑战并存

传统汽车厂商、互联网厂商以及创业公司都在扎堆进入自动驾驶领域，原因是未来自动驾驶将在很多领域有更大的想象空间。简单的市场规模上，国际著名咨询公司麦肯锡预测，无人驾驶汽车到2025年可以产生2000亿至1.9万亿美元的产值。

各股势力都在加码自动驾驶汽车。除了市场潜力巨大外，更多的是当自动驾驶技术成熟后，未来自动驾驶汽车将会成为人们工作，社交，甚至是生活学习的中心。

不过自动驾驶在实际的测试中也是问题不断，如Uber自动驾驶汽车路试事故等等。这主要是因为现在汽车厂商也好，还有科技巨头也好，他们值关注的是自动驾驶技术，并没有关注到“交通”本身，就是当前参与交通的主体是人，而不是系统。

无人驾驶厂商想通过所收集的数据来完善无人驾驶技术，但是现是生活中，除了交通法规，我们还有大量的交通习惯和潜规则是没有被量化的。同样，自动驾驶车所收集到的数据跟全球每天所产生的交通数据比起来，也简直是不值一提。

这里唯有将无人驾驶系统跟现在的基础交通设施做打通才能更好地进行场景测试。，随着5G通信技术的成熟和商用，在万物互联状态下，无人驾驶才会迎来真正的一个爆发点。因为汽车与汽车之间、汽车与路网之间，将会是一个统一整体。

有报道，交通部官员还表示，中国正研究改善道路基础设施，以更好适应无人驾驶汽车。这预示着今后无人驾驶将会和交通设施做有利的整合。

对于自动驾驶率先爆发的领域，相信会是公共交通领域，因为公共交通工具的路线统一，加上行驶的道路环境相对封闭一些，使用频率高。

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