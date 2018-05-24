这样的iPhone SE二代你们会买单吗？

2016年，就当人们天真地认为小屏手机随着iPhone 6外观的大变而一去不复返时，iPhone SE的出现让大多数人都非常意外。与iPhone 5s同样的外观再加上4英寸的屏幕让喜欢单手操控手机的人们惊喜万分。如今虽然手机已经进入了大屏甚至是全面屏的时代，但是iPhone SE的出现与时代并没有人们预想地那样格格不入，而自从价格高昂的iPhone X问世以来，人们对下一代iPhone SE也是充满了期待。





随着iPhone X的到来，人们也预见到这款手机将很有可能成为未来iPhone的雏形，齐刘海式全面屏+Face ID的组合也着实赚足了人们的关注度。当然，正是因为iPhone X的出现也让人们对下一代iPhone SE开始“想入非非”。如果拥有和iPhone X相同的外观，但是尺寸相对变小，价格相对低廉，这样的设计能否迎合大众的审美呢？这个问题的答案只能让时间去证明。





iPhone X虽然有着先进的科技但是它的刘海也着实让许多人非常不适应，甚至有的人不买iPhone X的最大原因就是它的齐刘海。然而，进入2018年以后，我们看到的新品手机似乎或多或少都存在着刘海，而这似乎也预示着全面屏手机将会进入刘海屏的时代。而就在这时，关于iPhone SE二代的消息也是越来越频繁，种种迹象表明iPhone SE将极有可能采用iPhone X的外观设计。





虽然有可能采用iPhone X外观设计，但是可以肯定的是，即便如此在屏幕方面也将不会采用OLED屏幕。而在刘海部分因为屏幕尺寸的减小将进一步缩短刘海的尺寸，而这种更加细小的刘海会不会比iPhone X更受欢迎呢？当然，这种技术对于苹果来说也是一种不小考验。

昨日，随着苹果WWDC2018邀请函的出现，其举行的日期也被定格在了下个月的5日凌晨。而我们得知的是在这次大会上全新的iOS 12将会如期而至，这对果粉来说是一条非常重要的消息。而更加让人关注的是全新的iPhone SE二代究竟会不会出现呢？这些还需要时间去为我们解答。

当然，对于iPhone SE二代而言，无论是同iPhone X类似的外观也好，在WWDC2018中亮相也罢，这仅仅只是猜测而已。但是，如果新一代的iPhone SE真的是这样的话，这种刘海更加精细的iPhone手机将会掀起怎样一阵风浪呢，就让我们一同期待吧！

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