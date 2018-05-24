微信又更新？公众号阅读文章不怕被打断

微信iOS端更新到了6.6.7版本，安卓用户内测版也可以更新了，但是依旧没有我们期待已久的“双向删除”功能不免有些遗憾。

不过没关系，这次更新带来的变化还是比较明显的，主要有以下四个功能更新：

1，公众号文章增加浮窗阅读，聊天阅读两不误。

2，最近使用表情靠前展示，斗图更方便。

3，朋友圈顶栏优化，沉浸式设计。

4，公众号资料页介绍更新。



安卓内测

浮窗阅读：完美解决了阅读公众号文章时，和朋友聊天被打断的使用场景。可以在聊天页面和文章页面快速切换，聊天回复之后立刻返回阅读状态，不用下拉重新找回刚才阅读文章的位置，阅读体验更好。



悬浮阅读

表情靠前展示：最近使用的表情会靠前展示，更加方便使用。每个人都有几个自己常用的表情，比如我常用的/微笑 表情，这个功能相信大家都已经很熟悉了。





最近表情

朋友圈顶栏优化：朋友圈页面下拉刷新之前版本是黑色的，现在顶栏和用户封面实现了融合沉浸，更好看一些，对我们来说并没有实际作用。



沉浸顶栏

公众号资料页：在订阅的公众号页面新增加了原创内容篇幅，并且会在下方展示最近发布的文章，提升使用体验。相信你也不太关注这些细节，不如来一些期待已久的功能好。



公众号页面

你最期待微信增加哪些新功能呢？欢迎大家一起吐槽，下次更新说不定就有了呢！

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