早报：传百度启动CDR 索尼PS5还要等3年

【科技早餐】

●爆料称百度内部已经启动CDR准备了

资本市场却有其他消息传出，那就是百度将以CDR的形式在国内上市，最快下个月回归A股。前日，中国结算发布《存托凭证登记结算业务细则（公开征求意见稿）》（下称《细则》），对CDR所涉及的证券登记、存管、结算等具体业务给予明确规范。其中明确，投资者参与存托凭证的认购和交易等，应当使用A股证券账户；中国结算暂不办理存托凭证的质押登记业务。

Z点评：百度率先启动CDR项目，则是为了回归A股做铺垫。



百度内部已经启动CDR（图片来自image.baidu.com）



【行业热闻】

●Uber宣布停止亚利桑那州无人车测试项目

由于今年三月份发生了严重的自动驾驶汽车撞人致死事故，Uber正计划停止其在亚利桑那州的自动驾驶汽车测试项目。在一封公司内部邮件中，Uber无人驾驶部门主管埃里克·梅霍费尔（Eric Meyhofer）提到，将把注意力转移到匹兹堡市和旧金山市。Uber早在2016年就开始在匹兹堡测试其无人车，而旧金山是该公司总部所在地。

●索尼游戏业务主管：PS5还得再等三年

据《华尔街日报》北京时间5月23日报道，对于游戏玩家们来说，别再指望索尼公司很快就会发布PS5。索尼PlayStation业务主管小寺刚(Tsuyoshi “John” Kodera)周三称，公司想要再花3年时间为下一代游戏主机的推出作准备。这就意味着，PlayStation的升级周期将放缓。自1994年PS1推出以来，PlayStation游戏主机的升级周期介于6年至7年之间。PS4在2013年上市，销量已经超过7900万台。

●富士康今日申购发行价每股13.77元 将募资271亿元

富士康工业互联网股份有限公司（下称“工业富联”）在上证路演中心举行了首次公开发行A股网上投资者交流会。22日晚间该公司更新招股书披露，将以每股13.77元的价格发行19.7亿股股票，募集总额约为271.2亿元。从A股历史IPO情况来看，此次工业富联募资额排名第12位，是近3年来最大规模的IPO。



●滴滴或将下半年赴港上市 平台管理面临考验

据香港经济日报报道，网约车平台“滴滴出行”最快下半年赴港上市，不排除以同股不同权形式上市。市场预估滴滴最终上市时，市值或能达到700亿-800亿美元，有望超越另一网约车龙头Uber约720亿美元估值。

●小米以630-680亿美元估值招股询价

小米基石投资近日结束，投行已向市场展开首轮招股询价，估值区间为630-680亿美元。小米预计于两周之内开始路演，启动招股。届时将公布最新的招股书。据被询价的锚定投资者透露，小米已确定基石投资者人选，为数家重量级国际投资机构，也包括中国国资。每家基石投资者均由雷军亲自拜访敲定。小米基石投资者中或包括GIC Private Limited（新加坡政府投资公司）和中国人寿。最终招股价、基石投资者名单及认购情况将在招股书中公布。

●传小米两周内启动路演 接近IPO人士称系谣传

针对媒体报道的小米估值区间为630-680亿美元并将两周之内开始路演的消息，接近小米IPO的人士表示为谣传。



●苹果推出数据与隐私网站 允许用户下载Apple ID数据

苹果推出了一个新的“数据与隐私”网站，允许用户下载所有与Apple ID账户关联的数据。这些用户可以下载的数据包括购买记录，应用使用记录、日历、事项提醒、照片、储存在iCloud上的文档、Apple Music和Game Center统计数据、营销记录和AppleCare支持记录等。这些数据都存储在苹果服务器上。



●中移动在日本成立子公司 将加强两国5G合作

中国移动国际有限公司日本子公司在东京成立。中国移动称，此举将推动信息通信基础设施的互联互通，加强5G网络、物联网等新兴技术的交流合作。公开资料显示，中国移动国际目前在全球拥有超过40条海陆缆资源，138个境外业务PoP点，并预计3年内完成搭建10个全球数据网络中心。

●Apple Watch 统治全球蜂窝网络型智能手表市场

蜂窝网络版 Apple Watch Series 3 自从去年 9 月发布以来已经统治了全球蜂窝网络型智能手表市场。根据分析机构 Canalys 今天发布最新研究数据，2018 年一季度 Apple Watch 占据了全球 59% 蜂窝网络型智能手表市场份额。

●研究表明iPhone X满意度低于其他iPhone和多款Android手机

一 项最新研究发现，iPhone 7 Plus在苹果手机当中享有最高的客户满意度评级，达到85%。至于其他iPhone型号，iPhone 8的客户满意度评分为83%，iPhone X的评级为80%。苹果的iPhone 7 Plus是美国最受欢迎的智能手机型号， ACSI评分为85分，名列榜首，优于苹果最新型号iPhone 8和8 Plus，它们均为83分， iPhone X远远落后于80，对于iPhone用户来说，X的功能不足以抵消价格。

●Google Play商店中发现数千个受感染的Android应用

安全公司Avast在Google Play商店发现了至少26个应用程序，其中包括广告软件在受到危害的系统上强制展示广告，使用特殊行为使用户难以消除感染。这些应用程序基于Cordova开发框架，并使用各种开发人员的名字，很可能试图避免Google立即删除所有相关软件。它们发布在各种类别中，如加密货币相关，货币转换器，天气和健身。许多软件记录数千次下载数量。

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