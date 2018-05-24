微软是否还有必要再做Surface Phone？

微软的手机业务似乎已经被放弃了，但关于Surface Phone的传闻却一直都没有停过。最近又有爆料称，微软新的手机设备被发现，疑似就是传说中的Surface Phone。

据报道，Surface Phone在微软内部的开发代号为Andromeda，其运行的系统也不是Windows 10，而是同样命名为Andromeda OS的系统。

现在有消息称，这款Andromeda设备和操作系统已经出现在了设备验证请求中。据悉，Andromeda OS能够同时支持ARM64和X86芯片，发布类型被定义为“Production”，预示该设备已经处于生产阶段。

看到这条消息，相信很多人都在想一个问题，微软怎么又在搞手机了？

其实是关于Surface Phone的传言已经有好些年了，当时微软收购了诺基亚之后继续推出Lumia系列的Windows Phone机型，但结果大家都晓得的。

那时候微软的平板电脑Surface和Surface Pro慢慢有了起色，就逐渐传出微软将停掉Lumia生产线，转而开发新的Surface Phone的传闻。可惜的是直到现在，Surface Phone依然只存在于传言当中。

微软在去年10月初的时候宣布Windows 10 Mobile进入维护阶段，即仅提供基本的技术支持，包括修改BUG、提供安全更新包等，但不再开发新操作系统功能以及硬件。这几乎就给Windows手机判了死刑。

当时第三方的数据显示，包括Windows Phone和Windows 10 Mobile在内的所有微软手机系统及手机的份额，在全球已经不到1%，确实没有继续挣扎的必要了。

在此之后也有Windows手机的坚持者试图通过众筹的方式重新推出产品，但目标50万欧元的众筹项目只筹到了5万欧元，可以说惨淡收场。这也从另一个侧面证明市场并没有对Windows手机足够大的追求。

经历了上面这些，微软似乎已经没有再做手机的动力了，那么这个传闻中的Surface Phone到底是出于什么目的存在的呢？

从已有的信息来看，这个代号叫做Andromeda的手机采用的是折叠屏，运行Andromeda OS系统。首先，微软不是硬件厂商，所以绝对不会是为了秀折叠屏技术，这不是他们的业务。其次，这个Andromeda OS就更难以理解了。

我们知道Windows手机的败亡主要就是因为系统，Windows系统负责人乔北峰就曾经说过：“我们做了艰苦的努力，鼓励第三方软件开发者，支付了费用，甚至为他们开发软件产品，但是用户规模太少了，大部分软件开发企业不愿意在Windows 10 Mobile上投资。”

所以这个另起炉灶的Andromeda OS又有什么资本可以吸引开发者，它甚至还不如有UWP做背景支撑的Windows 10 Mobile，想要成功希望渺茫。

因此笔者完全不看好这个所谓的Surface Phone，也不认为微软能够重回移动手机市场。更重要的是，现在的微软根本就没有必要回到这个市场。

经过今年的架构调整，整个Windows和硬件设备部门（WDG）都被肢解了，所有业务都被合并进了两个新成立的部门——“体验和设备部门”和“云计算和人工智能平台部门”。

接下来微软的重心无疑是会放在云计算和人工智能上，这个从今年的Build 2018大会上就能明显感受到。手机业务在整个微软新体系中完全没有位置，微软现在更在意的是自家的服务能够在多少移动平台上得到使用，而不是卖出多少手机。

而且在人工智能方面，微软已经投入巨大，再拿出资金来投给这个已经失败了N次的手机业务显然是不明智的。

简单来说就是，现在的微软业务结构不再需要有自己的手机产品支持，也没有精力去研发自己的手机产品，我们认为微软彻底断绝手机的研发才是明智之举。

智能手机发展到现在已经进入尾声，下一个时代的人机交互产品才应该是微软更应该关注的，而不是流连在上个时代的产品中，这总有一种“49年入国军”尴尬。

所以，Surface Phone请别来挡道了。

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