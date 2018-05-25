重新定义革命？华为能给我们带来什么？

2018年是手机革命的一年，锤子科技“革命”的余热还没褪去，华为也要革命了！余承东前几天在微博表示：华为今年将会有很吓人的技术，其他手机的运行速度将会被华为手机远远甩在后面，通过这项技术可以通过底层优化大幅提升产品体验，并且这项技术最快会在6月推出的荣耀手机上使用。



荣耀Magic

以下是微博原文：



图片来自余承东微博

划重点：

1、华为这项技术使得手机运行速度大幅提升，并且已经可以商用。

2、在6月荣耀新机发布会上，就可以见到这个技术了。

对于华为来讲，技术沉淀毋庸置疑，所以项技术可能会有技术壁垒，不会像锤子发布会那样，总觉得差点什么。而华为在5G通讯、海思Ai芯片等研发都有很强的技术实力，这使我们有理由相信，华为这次所谓的“革命”值得期待。



想象中的Magic 2



可能是Magic 2的面板（图片来自微博）

根据之前了解到的消息，这款荣耀新机就是荣耀Magic 2，主打AI人工智能，其技术主要由2012实验室提供。2012实验室是华为的一个预研发实验室，一般会研发最前沿科学技术和新理论的研究，华为的海思系统的整个底层研发都是在这里完成的。所以从这里出来的技术还是非常值得期待的，真的可能是一项“黑科技”！



麒麟芯片

余承东还表示这项技术会在华为旗舰系列手机同步使用，后续也将适配更多的华为和荣耀机型，给大家提供最新最酷的体验。



图片来自余承东微博

如果可以通过软件升级体验到这项技术，基本可以确定这项技术不需要硬件革新，可能是系统底层的软件优化。但是华为手机依旧是Android系统，不知道如何优化会有“革命”性的速度提升，你会期待这项技术吗？

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