买双不买单？小米8都有哪些黑科技

小米将于5月31日在深圳发布全新旗舰小米8，一同发布的还有MIUI 10系统，硬件和软件都将会迎来重大更新，这次发布会比MIX 2S发布会更加重要，产品也会更多。一同发布的可能还有已经曝光过的小米手环 3，总之这次发布会是继老罗“相声”专场之后，最值得看的发布会。



雷军

小米8基本已经被曝光的差不多了，主要的提升有以下几点：





真刘海屏：安卓手机中首次采用3D结构光人脸识别技术，更宽的刘海中除了传统的摄像头、听筒、距离光线感应器之外，还集成了类似于iPhone X的结构光感应元件，比如红外镜头、Flood泛光感应器，景深镜头等组件。

小米8终于不再是为了刘海而刘海，而是真正的3D结构光人脸识别，安全性得到保障，并且可以用于支付了。



小米8曝光谍照

配置方面：骁龙845不必多说，内存将会使用6/8GB LPDDR4X，UFS 2.1闪存，64GB起，最高512GB，无线10W快充和有线18W QC 4.0快充，NFC等等主流的技术都不会落下。



疑似小米8包装盒

价格：据说6+64GB版本有望售价2799元，可能是最便宜的骁龙845机型。考虑到小米的一贯传统，这个价格一般也买不到，毕竟黄牛党已经好久没有生意了。真不知道小米是饥饿营销，还是真的供货不足，反正我从小米2一路抢到小米6，最后都是加钱购买的。



排队抢购

MIUI 10可能会一同发布，作为一次大版本的升级，相信会有更多的优化和新功能点。就目前曝光的截图看来，MIUI 10整体设计风格更加圆润，并且加入了很多滑动操作，配合全面屏整体圆润风格，看起来更加协调一些。

总之，依旧是跟随的iOS的步伐，无论软件还是硬件，即便现在的iPhone看起来已经不像之前那么酷了。



MIUI 10

这次发布会可能还会有小米手环 3，虽然在MIX 2S发布会现场，已经被雷总曝光过一次，但依旧值得期待。



小米手环3

小米手环3可能会有一个实体按键，整体的设计风格会更加圆润，触摸屏也可以显示更多的内容，背部还会有心率传感器，如果价格能控制在200元以内，还是非常值得期待的，前提是能买得到！！！

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