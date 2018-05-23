果粉重磅福利？iOS 12将于6月正式亮相

2017年对于苹果来说是非常具有纪念意义的一年，因为在这一年中，iPhone十周年纪念版产品iPhone X发布了，它带着Face ID和齐刘海全面屏让世人为之震惊了一次。而当时iPhone X中的iOS系统恰巧也是在苹果WWDC2017中亮相的iOS 11，新版的iOS 11系统于2017年的9月20日正式推送。



虽然iOS 11是全新的系统，但是自从它诞生以来也是问题不断，这也让不少新老iPhone的用户为之懊恼。而这些也让iPhone的用户群体更加期盼着iOS 12的到来。进入2018年之后，iPhone用户们对于iOS 12也是更加期盼。



iOS 11

进入5月之后，随着谷歌开发者大会的结束，距离苹果全新的开发者大会的时间也是越来越近，而它正式举行的时间也定格在了6月5日的凌晨一点。

当然，千万别因为它只是一个开发者大会而轻视它，因为这对于众多果粉和iPhone用户们都有着非常重要的意义。因为在这次大会中，全新的iOS系统将会发布，而它就是iOS 12。当然，除了全新的iOS系统之外，像macOS、watchOS以及tvOS也将会如期而至。



iOS 12

也期待着这次的苹果开发者大会以及全新的iOS 12系统会给广大果粉以及iPhone的用户们带来意想不到的惊喜。

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