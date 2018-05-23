苹果确认WWDC开幕时间：iOS 12要来了

据apple insider报道，苹果确认WWDC 2018将于当地时间6月4日上午10点，在圣何塞McEnery会议中心召开。届时苹果CEO Tim Cook与营销负责人Phil Schiller会为我们展示新一代的iOS，macOs，tvOS，以及watchOS。

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关于硬件方面，我们很可能会见到移除了home键而使用Face ID的新一代iPad Pro。同时由于英特尔芯片良品率不高，新MacBook Pro并不会配备32G内存。苹果因担心续航问题，所以不打算妥协使用DDR4。



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同时据CENT报道，最近有媒体向Siri进行提问“今年WWDC大会苹果将有什么新品发布”，Siri竟暗指将有新款廉价版HomePod智能音箱。不知这是苹果方面有意露出风声还是故意“调皮”。



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本次WWDC想必大家非常期待新一代系统iOS 12，毕竟iOS 11至今已被无数人诟病。而大家也比较关注的iPhone SE2却迟迟没有确切的消息，目前仅有机身尺寸图曝光而且也并不一定在此次大会中亮相。总之离WWDC仅有半个月的时间了，届时一切悬念都将揭晓，ZOL会进行全程直播报道，让我们拭目以待吧！

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