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    苹果确认WWDC开幕时间：iOS 12要来了

      [  中关村在线 原创  ]   作者：周广文

    据apple insider报道，苹果确认WWDC 2018将于当地时间6月4日上午10点，在圣何塞McEnery会议中心召开。届时苹果CEO Tim Cook与营销负责人Phil Schiller会为我们展示新一代的iOS，macOs，tvOS，以及watchOS。

    苹果确认WWDC开幕时间：发布新iOS系统

    图片来自apple insider

    关于硬件方面，我们很可能会见到移除了home键而使用Face ID的新一代iPad Pro。同时由于英特尔芯片良品率不高，新MacBook Pro并不会配备32G内存。苹果因担心续航问题，所以不打算妥协使用DDR4。

    苹果确认WWDC开幕时间：发布新iOS系统
    图片来自谷歌

    同时据CENT报道，最近有媒体向Siri进行提问“今年WWDC大会苹果将有什么新品发布”，Siri竟暗指将有新款廉价版HomePod智能音箱。不知这是苹果方面有意露出风声还是故意“调皮”。

    苹果确认WWDC开幕时间：发布新iOS系统
    图片来自谷歌

    本次WWDC想必大家非常期待新一代系统iOS 12，毕竟iOS 11至今已被无数人诟病。而大家也比较关注的iPhone SE2却迟迟没有确切的消息，目前仅有机身尺寸图曝光而且也并不一定在此次大会中亮相。总之离WWDC仅有半个月的时间了，届时一切悬念都将揭晓，ZOL会进行全程直播报道，让我们拭目以待吧！

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：苹果确认WWDC开幕时间：iOS 12要来了http://news.zol.com.cn/689/6895276.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/689/6895276.html report 909 据apple insider报道，苹果确认WWDC 2018将于当地时间6月4日上午10点，在圣何塞McEnery会议中心召开。届时苹果CEO Tim Cook与营销负责人Phil Schiller会为我们展示新一代的iOS，macOs，tvOS，以及watchOS。图片来自apple insider关于硬件...
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