早报:美国将取消对中兴禁令 苹果发WWDC邀请函

【科技早餐】

●中兴回应：美国将取消销售禁令属实

援引自《华尔街日报》5月22日报道，中美已在中兴问题上达成一致框架，将努力解除对中兴的禁售令。双方仍在沟通具体细节。中兴将被迫在管理层、董事会上做出重大变化，并可能支付大笔罚金。对此，中兴方面回应：消息属实。

Z点评：中兴转危为安，可是芯片问题仍然没有解决。



美国将取消对中兴销售禁令（图片来自tech.sina.com.cn）



【行业热闻】

●苹果发出WWDC媒体邀请函：6月4日举行主题演讲

苹果公司向媒体发出了即将到来的2018全球开发者大会（WWDC）邀请函，确认将在太平洋时间6月4日上午10点（北京时间6月5日凌晨1点）举行主题演讲活动。在WWDC开幕第一天举行主题演讲来介绍新的软件和硬件产品已经是苹果公司的一个传统。今年，苹果有望在主题演讲中发布新版本的iOS、macOS、tvOS、和watchOS。另外，也有可能会发布新款iPad Pro和Macs。

●惠普企业公布第二财季财报：同比扭亏

惠普企业今天公布了2018财年第二财季财报。报告显示，惠普企业第二财季净营收为75亿美元，与去年同期的68亿美元相比增长9.7%；净利润为9亿美元，相比之下去年同期的净亏损为5亿美元。惠普企业第二财季营收和调整后每股收益均超出华尔街分析师此前预期，且第三财季业绩展望也超出预期，从而推动其股价在美股市场的盘后交易中小幅上涨不到1%。

●传中国拟挑五家机构试点金融控股监管：包括蚂蚁金服

据彭博社援引不愿具名知情人士消息称，中国监管机构拟定挑选五家金融机构，作为金融控股集团监管首批试点。五家拟定的监管试点机构分别为包括中信集团、蚂蚁金服、光大集团、招商局和苏宁集团。

●百度回应医疗问题：将对16000家公立医院搜索保护

向海龙称，百度拥有业内最严格的医疗广告的资质审查，并配备“机器+人工+人工”三关审核机制。目前，百度已对1000家知名三甲医院进行广告屏蔽保护，计划于2018年7月底完成对16000家公立医院、权威医疗研究机构进行首位展现官网保护。此外，百度还针对3万余个医疗行业搜索词添加了搜索风险提示语。

●传阿里邀请陆奇任全球总裁 王帅：传言 没有这回事

针对阿里邀请陆奇担任全球总裁的传言，阿里集团市场公关委员会主席王帅回应称，确实是传言，没有这回事。恳请大家尊重每个当事人对此的公开表述，不要再对此展开太多的想象和新的传言。

●滴滴出行拟发行可转换债券 或为IPO前奏

《华尔街日报》今日援引知情人士的消息称，滴滴出行正与潜在投资者谈判，商讨发行可转换债券事宜。报道称，经过数论融资后，中国一些最具价值的私营科技公司开始选择通过一种不太平常的方式进行融资：即发行可转换债券。

●中国下调进口关税 特斯拉宣布全线降价：最高降9万

国务院关税税则委员会印发公告，经国务院批准，自2018年7月1日起进口汽车以及零部件关税将下调。随着公告发布，特斯拉也宣布各车型的降价幅度从4.8万至9.0万元不等，特斯拉MXP100D的降价幅度超过9万元。

●马斯克承认Model 3存在刹车问题 未来数日固件升级

特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)今日承认，Model 3电动汽车确实存在刹车问题，并承诺未来数日将通过固件升级的方式进行修复。美国《消费者报告》(Consumer Reports)杂志周一早些时候发布报告称，不推荐特斯拉低价车型Model 3，原因是该款汽车的刹车要慢于全尺寸皮卡，刹车距离过长，中控台的触摸屏也非常难用。

●扎克伯格出席欧盟议会听证：为数据泄露事件道歉

Facebook创始人兼首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）出席了欧盟议会举行的听证会，并就数据泄露事件向议会议员们道歉。上个月，他已经就该事件向美国国会议员们道歉。扎克伯格曾同意与欧洲议会的议员们见面，就政治数据公司剑桥分析是如何以一种不正当的手段获得大量Facebook用户数据进行解释。

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