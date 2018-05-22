百度打造百家号+熊掌号双平台 ZOL获OGC合作奖

【中关村在线新闻资讯】5月22日消息，2018百度联盟生态峰会在海口召开，继而百度内容：“百家号+熊掌号”双品牌平台的战略也浮出水面。百度方面表示，未来80%搜索流量将全部分发给优质熊掌号。



百度熊掌号

在2018百度联盟峰会的熊掌号分论坛上，百度搜索生态业务总经理谢天做了“从站到号，搜索升维”的主题演讲。他表示，在过去的时代中，百度搜索索引的是一个个网站、站点，而接下来的整个阶段，百度搜索将会连接一个个熊掌号，已将从简单的从百度到网站的二维连接，升级成为了百度、用户、熊掌号以及熊掌号所提供的内容、服务之间的多维连接。

百度搜索生态业务总经理谢天，在谈到熊掌号的发展时表示， 首先，在流量入口倾斜上，目前百度搜索已经有30%的流量分发给熊掌号，这个数字说明了未来还有70%的空间等待大家。而在半年多的时间中，有超过15万的合作伙伴与我们紧密连接与合作。熊掌号目前已经索引了十多亿数据，这些数据，还经过百度与合作伙伴们的共同努力，形成了超过5000种各类服务，提供给C端用户。



中关村在线获得百度百家号合作奖

当谈到百度搜索生态中的合作伙伴时，百度搜索生态业务总经理谢天着重提到了中关村在线。称中关村在线是第一批拥抱熊掌号的搜索生态玩家，中关村在线董事长刘小东带领着中关村在线，摸索了一套基于熊掌号的运营方法论，也大大拓展了他们的商业空间。



中关村在线董事长刘小东

刘小东表示，中关村在线跟熊掌号经过一年多的合作，对专业的内容、用户的洞察有了新的理解和发现。中关村在线的熊掌号，除了给用户提供专业的内容以外，用户还可以直接采购国内外最优质的科技产品，而且可以根据自身的需求，选择优惠到店或线上完成。

以此同时，中关村在线还获得了百度百家号OGC精诚创新奖。

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