融资1亿美元！诺基亚“借”HMD重回巅峰

HMD日前宣布，已经融资1亿美元，在融资之后，HMD的公司市值超过了 10 亿美元，正式进入“独角兽”行列。可以说“诺基亚”昔日的荣光正在一点点重新焕发。

HMD表示，2017年一年，诺基亚卖出了7000万部手机，营收21亿美元。从诺基亚手机销量看，其实业绩还不错。单就手机出货量来看，它已经是全球第九大手机厂商，但是智能手机出货量上孱弱，2017年全年智能手机出货量仅有一千多万台，而且手机大多是中低端机型。

融到1亿美元后，HMD表示将准备在2018年继续扩大产品线，并且在关键市场将销售渠道翻一倍。也就说，诺基亚未来将会复刻更多经典机型（情怀牌），与此同时新兴市场仍将是诺基亚的重点，特别是印度和中国。



16个月发布17款手机，诺基亚正在找回感觉

2016 年 5 月份，原诺基亚的一些老员工进过二次创业建立了HMD公司，当获得了诺基亚、富士康、蔡司等公司的资金和技术支持后，HMD从微软手中正式接管了“诺基亚”手机和平板商标的 10 年唯一使用权，由此诺基亚“复活”。

HMD接手诺基亚以后，并没有急于推出高端机，而是通过复活经典功能机得形式，让“诺基亚”重回世人面前：

据了解，仅在2017年HMD共计推出5款功能机，包括Nokia 130、Nokia 105、Nokia 216、Nokia 150、Nokia 3310；以及6款智能机，包括Nokia 2、Nokia 3、Nokia 5、Nokia 6、Nokia 7、Nokia 8。

到了2018年开年的MWC 大展上，HMD也是一口气发布了Nokia 1、新版Nokia 6、Nokia 7 Plus、Nokia 8 Sirocco、Nokia 8110(4G)五款新机。其中，Nokia 8110(4G)复刻了22年前Nokia 8110的初代机型。

5月16号发布的Nokia X6则是HMD推出的第17款诺基亚手机。

HMD凭借着几乎每月都有新品的节奏，迅速为诺基亚打开了市场。从发布的机型看，复刻技型较多，特别是在功能机领域。其实对于HMD来讲也是逼不得已。

首先是HMD多推出复刻机型，可以有效降低研发成本，并且凭借着经典机型，还能勾起用户的情怀共鸣，提高产品的关注度。

诺基亚复刻的3310以及8110都是之前耳熟能详的“神机”，特别是3310机型。来自统计机构的数据显示，单单是3310（新）这一款机型的销量就超过1000万台。

其次，HMD选择从功能机入手，也是顺应当前市场潮流，而番茄还避开了苹果三星，以及国内华为、OV这些厂商的锋芒。

如市场规律上，根据Counterpoint Research的数据，2017年全球功能机出货量仍然高达4.5亿台，仍然保持5%的同比增长，而且售价在100美元左右的功能机还出现了销量大增的现象。HMD一位高管曾经公开表示，诺基亚功能机的平均售价是业界最高的，成功占据功能机领域的高端市场。

最后，HMD发布的诺基亚手机多是中低端机型复盘，主要是考虑新兴市场的需求。目前印度市场已经是诺基亚最大的市场。因此，HMD推出大量具有性价的机型有利于迅速占领市场。

上文也已经提到，2017 年一年，HMD 打造的诺基亚卖出了 7000 万部手机，取得了 21 亿美元的收入。另外季度手机出货量上，也能很好的看到HMD的成长。如智能机方面，2017 年第一季度，诺基亚在全球范围智能手机销量为 10 万台。第二季度，智能手机销量 140 万台，第三季度，提升到了 280 万台，第四季度，415 万台。

情怀不是万能药，精品将是诺基亚下一步战略

性价比、机海战术、情怀等等，这些都是中国厂商早前闯荡市场时百试不爽的妙招，不过，中国手机厂商在经过惨烈市场破杀之后，目前普遍再往上走，性价比和机海战术大都被抛弃，开始走高端精品战略。

可以说，诺基亚这个老牌手机厂商肯定不愿意轻易说起，高端市场这个肥肉，况且“诺基亚”这个金字招牌依旧有市场地位，因此HMD没有中国厂商要重新搭建品牌的烦恼，性价比和情怀是要为“诺基亚”挽回市场份额，以及积累资金必经的过程。

HMD在发布Nokia X6时宣布，诺基亚移动全球未来实验室将落地中国深圳，主攻前沿尖端技术，为诺基亚手机的全球战略发展提供核心创新储备。



Nokia X6

也就说，HMD回归精品路线仅仅是一个时间问题。另外从诺基亚刚刚发布的Nokia X6得配置上也嫩恶搞和看出端倪，如全面屏，双摄像头等等，都是时下流行的配置。这相比较早前1/2/3/5/6/7/8那呆板的设计要好上很多。

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