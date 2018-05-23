陆奇走了之后 百度人工智能事业已没有退路

在今年第一季度继续保持高增长的百度最近遭遇了一场开年来最大的“地震”，集团总裁兼首席运营官陆奇将离开百度。根据百度内部通知，陆奇自7月起将不再担任百度集团总裁兼首席运营官的职务。此消息传出后引起百度股票震荡，当日股价暴跌，市值蒸发近千亿人民币。

作为百度当下最重要的实权人物之一，百度人工智能事业的领导人，陆奇的离开能够引起如此大的震动其实都在意料之中。重要的是，没有了陆奇领导的百度能否继续坚持All in AI的战略方针走向未来？

作为“华人科学家的高峰”，陆奇的动向一直受到业界的关注。2017年1月，刚刚从微软全球执行副总裁位上离职不久的陆奇宣布加入百度，担任百度集团总裁兼首席运营官、百度董事及董事会副主席，此举为百度注入了一剂强心针。

陆奇来到百度后，李彦宏几乎把整个公司所有业务交给了他来管，但陆奇最主要的工作还是帮助李彦宏推进落实All in AI计划，而事实上他干得确实非常出色。

在陆奇担任百度“二把手”的这一年多时间里，百度股价大涨60%，将差点从BAT里掉队的百度又重新拉了回来。根据百度2017财年全年财报，百度2017财年营收达到848亿元人民币，同比增长20%，净利润人民币183亿元。

在这一年多中，百度的人工智能相关事业发展迅速。一方面，对话式人工智能系统DuerOS业务发展迅猛，已有超过130位合作伙伴，包括TCL、海尔、美的、创维等传统家电厂商，联合发布了超过50款搭载DuerOS的智能产品。

截至2018年1月，搭载DuerOS的智能设备激活数量突破5000万，月活跃设备超过1000万，为进入智能家居生态链打下基础。

另一方面，百度的Apollo无人驾驶汽车项目已经几乎成为国内智能驾驶事业的旗手，生态系统目前拥有超过 90 家合伙伙伴。Apollo 2. 0版本在云端服务、软件平台、参考硬件平台以及参考车辆平台四大模块已经全部点亮，实现了简单城市道路的自动驾驶，进入新阶段。

今年一季度，百度正式拿到了北京、福建两地的路测牌照，Apollo自动驾驶版图已在国内各地铺开，进入上路运营阶段，建立起辐射北京、上海、芜湖、重庆、福建以及雄安新区的“五城一区”产业版图。

可以说这期间陆奇的工作功不可没，而且推进的速度非常快也非常坚决。今年3月百度正式成立智能驾驶事业群组和智能生活事业群组两大群组，将人工智能事业在集团内部提到了一个新的高度。

智能驾驶事业群组由自动驾驶事业部、智能汽车事业部、车联网业务组成，而智能生活事业群组则由度秘事业部、硬件生态渠道部和Raven Studio工作室组成，这两大新事业群组的总经理均由陆奇亲自担任。

可以说，陆奇几乎是一人扛起了百度最重要的人工智能业务，这次离职势必会给百度带来不小的影响，华尔街的股市已经很能说明问题了。

现在百度面临的最大问题是，谁能来接手陆奇的工作，更重要的是，百度还是否能够在人工智能业务上投下这么多的资源，继续这么坚定地贯彻All in AI的战略。

其实从财报上看，百度目前的主要收入都来自于其传统的搜索引擎业务，而人工智能业务虽然地位高但几乎一直都是纯“砸钱养”的状态。

这两块业务在公司内部的分歧自然也是少不了的，搜索业务的人难免会对AI业务的超然地位有些想法，在公司资源的争夺上也势必存在分歧。因此“后陆奇时代”的人工智能业务能够顶住压力也是令人担心的。

好消息是，李彦宏表示百度“夯实移动基础，决胜AI时代”的发展战略不会改变，百度会将陆奇发起的战略和做法继续下去，发扬光大。

同时陆奇也表示会继续担任百度公司董事会担任副董事长，也会作为李彦宏的个人顾问参与到百度的事务中。

总之，百度人工智能这条路已经没有回头路了。

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