百度向海龙：全民视频时代即将到来

【中关村在线新闻资讯】5月22日消息，今日开幕的第十三届百度联盟峰会上，百度搜索公司总裁向海龙分享了“新‘视’代”话题。表示百度正在转型成为一家人工智能公司，在语音识别、视觉识别、语义分析等方面的都有技术积累。并预测以视频沟通的“新原始时代”即将到来。



百度搜索公司总裁向海龙（图片来自http://tech.sina.com.cn）

向海龙表示，技术的发展让视频成为最直接最高效的沟通方式，全民视频大爆发时代已经来临，百度依托AI能力，能够让复杂视频的生产更容易、视频的内容检索更简单。

“人类大脑具有想象力，这些想象激发了人类在工具和组织模式上的创新，从而使得人类更加善于创造和写作，随着文字及文字载体的出现，信息传递更加广泛”向海龙说。

相比较而言，文字的信息传递具备一定门槛，通过视频传播则更加直观高效。过去信息传播拥有几大难题，包括生产难（需要专业设备、摄像师等）、存储难（所需存储空间巨大，如普通清晰度视频也需要几百兆）、传输难（网速慢，文件大）、检索难，但如今这些问题正在被解决。

如，智能手机的出现解决了生产难的问题，云存储提供了几乎无限的存储空间，4G、Wifi的普及、包月大流量套餐解决了上传下载的速率问题，AI能力可以给视频打标签从而更加便于检索。因此，语言和肢体方式沟通表达将愈发常见，人类将从文字沟通的文明时代，转变为以视频沟通的“新原始时代”，用最自然的方式来进行沟通。

向海龙预测，全民视频时代即将到来。在这个时代中，百度由于在语音识别、语义分析有相当积累，因而通过技术可以发挥更大作用，百度可帮助生产复杂的视频更加容易，检索视频更加准确高效。

视频在未来的应用会达到怎样的效果呢？百度在现场播放了两段视频，分别是通过人体识别技术实现形体美化，通过人景分离、人体识别技术做到“分身术”效果，和通过语音识别、语音合成技术实现变声。这些技术都能生发出更多应用想象。此外，向海龙还给出一个例子：未来，远在两地的人可以通过视频和VR技术“一起”吃饭、唱K，听起来《头号玩家》时代不远了。

搜索方面，百度可以给每一帧视频加入指纹标签，从而定位关键视频信息的位置。例如，在一部影片中，可以语音快速实现视频检索，控制影片快进的节点，或对影片中人物进行面部识别等。“百度已经准备好全面拥抱视频时代，”向海龙表示。

不过向海龙也强调，当前视频传输速度仍有发展空间。当前4G时代传输速度为2M/秒，5G时代则可上升到10G/秒。随着2020年5G有望全面商用，向海龙指出，未来远程医疗、远程教育有望大规模应用，同时也会令娱乐方式有所不同。“全民视频化的新原始时代将使未来存在更多可能，希望百度与联盟合作伙伴再次携手合作。”

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