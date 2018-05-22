早报:李彦宏称百度AI战略不变 罗永浩回应质疑

【科技早餐】

●李彦宏：百度有自己的价值观 未来“AI战略”不变

百度召开内部沟通会，百度创始人、董事长兼CEO李彦宏与员工针对近期公司人事变动、公司战略及未来发展进行了交流。

李彦宏表示，“ ‘夯实移动基础，决胜AI时代’的发展战略，是不会变的，这是百度的基因决定了的，我们一定会沿着这样的道路走下去。我们的价值观，我们的文化也是不会变的。”

Z点评：陆奇虽然退居二线，但是百度的AI战略方向并不会因此改变。



李彦宏：百度有自己的价值观（图片来自image.baidu.com）

【行业热闻】

●郭台铭：富士康肯定要自主制造芯片

富士康董事长郭台铭今日重申，将进军芯片制造市场。郭台铭称，富士康“肯定”会自主制造芯片。不久前，他在北京大学演讲时曾表示，富士康将开发自己的工业物联网网络，这需要富士康采购大量传感器和传统集成电路(IC)零部件，使得集团一年采购的半导体零部件金额超过4亿美元

●Adobe宣布16.8亿美元收购电商服务提供商Magento

Adobe周一宣布，该公司将以16.8亿美元的价格从私募股权投资公司Permira手中收购电商服务提供商Magento Commerce（以下简称“Magento”），这是Adobe近十年以来规模最大的一桩并购交易。此外，Adobe还称其将在2021财年回购价值最多80亿美元的股票。受此影响，Adobe股价周一盘后上涨约1%。

●FB联手高通开发高速Wi-Fi服务 改善城市网络拥堵状况

为了缓解城市地区无疑网络拥堵状况，高通和Facebook今天宣布，它们将联合开发后者的Terragraph WiFI技术。Facebook已同意使用高通的60GHz无线通信技术——利用不需要牌照的频谱，双方将与电信运营商和制造商等其他合作伙伴合作，开发相关系统。它们的目标，是使这一固定无线解决方案能在2019年年中进入试用阶段。

●百度继续瘦身：剥离全球广告与工具业务多数股权

百度宣布，已与特定投资者签署最终协议，将剥离公司全球广告与工具业务(以下称“全球DU业务”)多数股权。根据该协议，百度将剥离其全球DU业务的多数股权。交易完成后，百度将拥有全球DU业务约35%的股权，不再控股该业务。

●微软强化AI：收购创业公司Semantic Machines

微软宣布，已收购加州人工智能(AI)初创公司Semantic Machines，以强化公司的对话式人工智能技术。Semantic Machines主要是利用机器学习技术来增强人机对话的关联度，这就需要不断地获取人工智能接收到的信息，并将其应用于未来对话中。

●猎豹移动第一季度净利润1260万美元 同比下滑47%

猎豹移动公布了截至3月31日的2018财年第一季度财报，总营收为人民币11.451亿元(约合1.826亿美元)，超出了公司指导性预期的上限(人民币11.40亿元)。归属于猎豹移动股东的净利润为人民币7000万元(约合1120万美元)，而上年同期为人民币9120万元。基于非美国通用会计准则，归属于猎豹移动股东的净利润为人民币7890万元(约合1260万美元)，而上年同期为人民币1.16亿元。

●HMD Global融资1亿美元 将推出更多型号诺基亚手机

诺基亚品牌智能手机制造商HMD Global今日宣布，已成功融资1亿美，此次融资旨在推动公司的快速发展。去年，HMD Global售出了约7000万部诺基亚手机，销售额达到了21亿美元。今年，HMD Global计划进一步拓展诺基亚品牌手机的型号，并将核心市场的销售额提高一倍。

●罗永浩回应一切：关于TNT 你们的质疑都是错的

对于外界对TNT工作站的质疑，罗永浩则辩解称，TNT带来的工作效率提高可以达到百分之三百到五百，不是改良而是革命。他还炮轰质疑者称，革命来临的时候，怀抱着腐朽的键鼠嘲笑语音操控的傻x们，会被扔进历史的垃圾堆里去。

●今日头条否认融资传闻 报道信息不实

有消息称，今日头条新一轮融资已经接近尾声，本轮投资人之一是云峰基金。对此，今日头条进行了否认。今日头条相关负责人回应称，此融资报道信息不实，公司愿意与腾讯、阿里等互联网公司建立合作，共同致力于为用户提供优质产品和服务。

【新品上手】



以创新为竞争力源泉 华为MateBook X Pro评测

漫威旗舰一加6内部揭秘 比上代强在这里

【科技杂谈】

史上最严格的外链管理规则之后 微信怂了

顺风车距被关仅一步之遥 可滴滴没有下手

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：早报:李彦宏称百度AI战略不变 罗永浩回应质疑http://news.zol.com.cn/689/6893765.html