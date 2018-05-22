微信引流能否让微视再次活过来？

微信日前向Android版用户推送了6.6.7内测版本，本次更新除了改进朋友圈顶部导航栏的视觉效果之外，还有一个明显的改动就是在朋友圈中增加了同步至微视的功能。

在这个版本的微信中，用户如果在朋友圈发布视频，就会在发表页面出现微视同步选项，可以将拍摄的视频自动同步至微视视频库。

毫无疑问，微信的这一调整就是为了推广自家的微视短视频而设计的，这么做也是为了能够快速扩充微视的视频数量和用户数。

这一次腾讯重启微视的动作很大，自4月初微视全新版本上线以来一直都有新动作，其目标显然也是直指抖音。



微视

尽管微视短视频属于很早的一批短视频App，但由于运营的问题一直都没有真正火起来，随着用户的流失和盈利模式的不成熟，腾讯在2017年4月10日正式下线了该产品。尽管在一个多月之后微视再次上线并加入了一系列新的功能和玩法，但仍然没有明显起色。

随着快手抖音的崛起，这个一直不被腾讯看好的短视频市场火了起来，盈利模式也被逐步探索出来，大大小小的互联网厂商纷纷投入其中。到了今年4月，腾讯宣布微视全面改版，正式杀了回来。

这次微视的改版方向可以说就是照着抖音去的，但是形式可以快速成形，但内容却是急不来的，这成了微视最大的难题。

经过这一年多的市场培育，短视频用户的喜好已经与微视当初入行时产生了巨大的变化，原来的微视视频库里那些内容显然很难拿的出手了，因此腾讯现在想尽一切办法想要快速扩充视频库。

首先第一步就是利用自身的资源优势，腾讯内容开放平台企鹅号已经可以对微视进行关联，拥有管理账号的内容作者可以将内容同步发布到微信公众号、微视、天天快报等腾讯全系内容平台。

腾讯坐拥数百万的公众号本身就是内容贡献者，其中相当一部分同时也是抖音视频内容的贡献者，腾讯如果将这部分人群顺利引导到自己的微视上，就能够获取相当数量的视频内容。

第二步就是召集短视频作者，根据之前网上传出的“微视短视频项目说明书”，微视将通过现金补贴的方式引入优质达人内容，采取严格的线下筛选合作机制，与全球的短视频内容原创作者以及MCN机构进行内容合作，同时对这些内容创作者和机构进行补贴。补贴总额度超过30亿元。

从补贴对象来看，腾讯需求的是具有表演能力的人、萌娃萌宠以及具有特殊技能的人，这些所反映出的视频内容直指抖音目前的主流内容。



网上传出的微视补贴项目

但以上主要是解决PGC部分内容的，那UGC的部分该怎么解决，现在来看腾讯的想法是从微信朋友圈引进来。

微信朋友圈的用户数量在亿级以上，其中不少人喜欢将生活琐事趣闻通过短视频的形式分享到朋友圈。这些内容虽然没有专业制作团队精彩，但也不乏一定的趣味性，毕竟发到朋友圈的视频目的也是为了“秀”。

事实上微视原本就是从微信中来的，只是一开始没玩好，现在重新回到微信中也算是落叶归根了。

可以说腾讯为了微视重新在行业内崛起，做了一系列的努力，包括在上周提出的《关于进一步升级外链管理规则的公告》 ，要求微信中的外链不得在未取得信息网络传播试听节目许可等法定证照的情况下，以任何形式传播含有视听节目的内容。

这条规定直指其竞争对手抖音、火山、西瓜、秒拍等，因为这些平台均未获得信息网络传播试听节目许可证，而腾讯则是有证经营。

当然，这条规定一出就在业界炸了锅，尽管最终腾讯取消了这条规定，但其想要加速将微视扶上正位的态度已经一目了然，甚至到了不择手段的地步。

那么腾讯这一系列组合拳到底能不能帮助微视在业内抢占到市场呢？应该说难度仍然很大，短视频的争夺战其实已经至少有大半年了，头部应用也早已出现，腾讯这时候才出手实在是太晚了。

至少通过常规的市场推广手段，微视胜出的可能性很小，除非出现一个大爆点能够将主流视线集中到微视上，然后再通过腾讯的社交渠道把人留住，这才能实现逆袭，否则难度相当大。

不过如果微视最后败了大家也不用诧异，腾讯失败的产品多了去了，现在还有人记得腾讯微博吗？

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