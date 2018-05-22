史上最严格的外链管理规则之后 微信怂了

上周末，微信出台了一份名为《关于进一步升级外链管理规则的公告》 ，堪称微信史上最严格的外链管理规则。这次的外链管理规则严格之处在于，没有获得视听节目许可证的外部链接是不得以任何形式传播含有视听节目的内容。然而就在周一凌晨，腾讯删去了这一条争议颇大的新规。

腾讯的这条新规之所以会在业内引起地震，主要是因为视听许可证一直是许多视频网站永远的痛。根据不完全的统计，无论是腾讯投资的快手、虎牙和斗鱼，还是他们的主要竞争对手抖音、火山、西瓜和秒拍，都没有获得网络节目视听许可证。

自2016年年底开始，信息网络传播视听节目许可证的审批就处于一个停摆的状态。与此同时，这两年期间短视频行业迅速兴起，众多这段时间成长起来的短视频企业手中并没有网络视听许可证。目前，监管部门并没有出台一个明确的法规来规范这些短视频企业，腾讯先于监管部门推出类似的规范，自然会引起其他友商的反感。

第一个跳出来反对这一新规的自然就是之前已经明确声讨过微信“屏蔽”他们的抖音了。抖音方面认为，微信这次超越政府职能，直接以视频许可证为由，对创新发展的短视频业务进封杀，实际上是利用微信垄断优势，对抖音、快手等大量短视频进行打压，其实质是为了发展微视。

俗话说只有你的对手比其他人更了解你，这句话放在抖音和微信上更是不假。最近半年以来，腾讯对于微视短视频平台的力推程度不可谓不高。然而之前我们也曾经提到过，2018年2月的时候，腾讯微视APP月活跃用户数猛涨至346.8万人，随后用户数量出现回落。

这样的数字显然无法挤进短视频榜前十，更加无法与抖音那些约1.3亿的月活跃用户进行比拼。因此如果腾讯为了强推自家短视频应用而独占流量入口，似乎也说得通。其实在这一新规推出之前，抖音、西瓜视频和火山小视频等应用已经出现了被屏蔽的状况。

面对来势汹汹的抖音，腾讯压力大是一个非常自然的事情。腾讯的压力并非来自于短视频市场的落后，而是抖音对于社交市场的冲击。对于当下的用户来说，他们显然不会满足于一种社交工具用一辈子，尤其对于95后乃至00后。

音乐和短视频、年轻人尤其是女性、高收入人群，这些元素构成了抖音现在成功的主要因素。腾讯旗下的QQ和微信，分别代表了第一代和第二代社交软件，而抖音很有潜力成为第三代社交软件的代表。这样的局势自然会让腾讯担心，毕竟国内的社交市场可以说是他们的基本盘之一了。

最终，腾讯还是删除了这条争议满满的外链新规，所谓“一视同仁”的狠话最终也软了下去。但我们不需要为腾讯担心，他们依旧有办法来推广微视。从最新的内测版本来看，微信内部已经开始测试朋友圈内容可以同步到微视上。这也表达了腾讯集团全力支持微视的态度。

其实，腾讯并不需要用一款短视频与抖音直接竞争，围魏救赵成为了另外一种可能。年初的微信公开课上，张小龙曾经提到过公众号独立推出应用的计划。这次计划一旦成功，对于字节跳动另外一款拳头产品今日头条来说无疑是一个巨大的冲击。

腾讯在去年的第三季度财报中指出，保持正常更新的公众号高达350万个，同比增长14%，月活关注用户有7.97亿，比去年同期增加了19%。这样量级的一个产品如果脱离微信生态固然会有一定的风险，但直接与今日头条进行对抗势必会牵扯字节跳动公司的精力。

从短期来看，腾讯依旧会主推微视这一短视频应用，但这依旧不是长久之计。毕竟短视频这一个行业对于腾讯来说，慢了就是慢了。依靠自身长板来弥补短板的缺陷，并战胜对手，对于腾讯来说才是正道。由此来看，史上最严格的外链管理规则并没有什么意义，废除也并不可惜。

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